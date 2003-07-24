Descrizione evento:

ARTEr.i.e. - Rassegna di Ipotesi Espressive, per la sua XXI edizione, torna ad invadere di suoni, immagini, movimenti e parole i vicoli e le piazze del centro storico di Montopoli di Sabina, che ci aveva già calorosamente ospitato nel 2022. Dal 3 al 6 settembre, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune e della Regione Lazio, con l’aiuto delle associazioni e di tanti volontari locali, largo spazio sarà dato ai percorsi artistici, agli aperitivi letterari, agli spettacoli finali, ai laboratori e alle attività per bambini nonché alle gustose ricette della cucina sabina.







Ma cosa accade ad ARTEr.i.e.? Il mondo! Ogni sera dalle 21:00 alle 23:00 le vie del centro storico si trasformano in veri percorsi artistici, ognuno dedicato a un’arte: c’è il cinema (percorso giallo), le arti visive (percorso blu), il teatro (percorso rosso), la letteratura e la poesia (percorso rosa), la danza (percorso arancione), la musica vocale e strumentale (percorso verde), le arti di strada e la giocoleria (percorso bianco). Ogni edizione raccoglie circa 800 artisti divisi nei vari settori.







Come per ogni edizione, oltre ai percorsi dedicati ognuno ad un’arte, molteplici sono gli eventi speciali e i laboratori: spettacoli finali, aperitivi letterari, ARTEr.i.e. Campus e ARTEr.i.e. dei Piccoli.









Gli eventi finali di quest’anno, cofinanziati dalla Fondazione Varrone di Rieti e dall'Institut Ramon Llull di Barcellona con l’International programming of catalan artistic creations in music and the performing arts, in collaborazione con B’ART APS, vedono l’alternarsi sui palchi principali di artisti circensi e teatranti di strada catalani con band emergenti di giovani musicisti italiani e francesi, in un connubio di esperienze dense di energia che vi lasceranno a bocca aperta! Suddivisi fra Palco A, sito nel “Borgo” (via Pietro Oddi), e il Palco B presso la Terrazza Belvedere, cominceranno ogni sera al termine dei percorsi artistici intorno alle ore 23:00. Di seguito la programmazione completa:









SPETTACOLI FINALI







Giovedì 3 settembre 2026







PALCO B dalle ore 23:00 StreetFools in “BANABA FLUP”







Venerdì 4 settembre 2026







PALCO A dalle ore 23:00 FÜLÜ Electrobrass in concerto



PALCO B dalle ore 23:00 PEUS DE PORC in “CIRCUMLOQUI”







Sabato 5 settembre 2026







PALCO A dalle ore 23:00 España Circo Este in concerto



PALCO B dalle ore 23:00 KIMANI in “COSPRESS”







Domenica 6 settembre 2026







PALCO A dalle ore 23:00 NOM PROVISIONAL in “ELECTRIC FEEL”



PALCO B dalle ore 23:00 ETI





Gli aperitivi letterari, che riempiranno di voci e stimoli la Piazza Comunale di Montopoli, invece, si svolgeranno il pomeriggio, a partire dalle ore 17:00 di venerdì 4 settembre. Poeti, illustratori, graphic novelist, giornalisti, scrittori, esperti di editoria si alterneranno così nella presentazione delle loro ultime pubblicazioni:







APERITIVI LETTERARI







Venerdì 4 settembre dalle ore 17:30







Andrea Romeo con “EMOZIONI”



Fabrizio Moscato con “L’editoria è una cosa importante”







Sabato 5 settembre dalle ore 17:00







Nina Lambarelli con “Narcissus”



Denise Sarrecchia e Daniela Baranello con il progetto “Lisa”



Elisa Sartarelli con “Fidanzati – Addestramento e razze”







Domenica 6 settembre dalle ore 17:30







Silvia Bernabucci e Nina Lambarelli intervistano



Andrea Canolintas “Il giro di Piero” con Claudio Ferrante e Federico Cimini



Nori Perotti e Giancarlo del Bufalo con “Dove vive l’amore”







ARTEr.i.e. CAMPUS



ARTEr.i.e. Campus è il nucleo formativo della manifestazione e come tale ha bisogno di tempi diversi, più lunghi: dal 12 agosto infatti sono partiti i nostri laboratori, aperti a tutte le età, con un occhio di riguardo ai più piccoli. Da segnalare, durante i giorni dell’evento, l’iniziativa dello Studio Bromo, sabato pomeriggio, e il laboratorio di Teatro nei borghi che si esibirà sabato sera nel percorso rosso. I laboratori, gratuiti, sono stati possibili grazie al contributo del Comune e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia e alla collaborazione con l’Atelier solidale Ikwa e con Folias Coop. Soc. Onlus.













Laboratorio di Teatro nei Borghi – dal 28 agosto al 6 settembre. Abitare un borgo, ascoltare le storie, trasformarle in teatro







Laboratorio di Scenografie – dal 24 dal 28 agosto dalle 9:00 alle 13:00 – Biblioteca A. Vassallo di Montopoli di Sabina







Laboratorio grafico e ludico per rivivere Montopoli – 5 settembre ore 16:00 presso lo Studio Bromo (ingresso del Paese)







Atelier solidale IKWA – 12-19-26 agosto dalle 16:00 alle 18:30 in via Vittorio Veneto 12 (sopra la Taverna dei corsari) – Laboratorio di pittura e riciclo delle magliette di ARTEr.i.e.













ARTEr.i.e. DEI PICCOLI



– Domenica 6 Settembre dalle 16:30 alle 19:00







Anche quest’anno torna la festa dedicata ai più piccoli, in una location nuova (e molto ombrosa) lungo via Vittorio Veneto dall’antico lavatoio alla Farmacia comunale. Tra le postazioni di questa edizione ci saranno quelle curate dalla Cooperativa Ricreazione con la presenza del ReBUS, furgone-biblioteca itinerante, che porterà nel borgo una vasta collezione di giochi tradizionali italiani e internazionali (dalle trottole in legno al Kubb, dai Kapla al CornHole fino a tabelloni di ingegno e abilità) animati da operatori specializzati, oltre a uno spazio confortevole dedicato alle letture animate per l'infanzia.



Ad arricchire il pomeriggio vi saranno i laboratori di disegno libero, il set photobooth per le foto ricordo e, a partire dalle ore 18:30, l'attesissimo Spettacolo di Magia e Bolle di Sapone curato dal Mago Stephen, pronto a lasciare a bocca aperta grandi e piccini con trucchi visivi ed enormi bolle iridescenti.







Info utili:







Parcheggia gratuitamente nel campo sportivo e segui il percorso pedonale per arrivare in pochi passi nel cuore di ARTEr.i.e.







Stand gastronomico presso il Borgo (via Pietro Oddi) e angoli spuntini nel percorso arti visive dalle ore 20:00







Accoglienza artisti e informazioni per il pubblico in Piazza del Comune dalle ore 17:00











Contatti:



http://arterie.org



info@arterie.org



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