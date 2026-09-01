Radici e algoritmi a Ostia, Roma RM, 11/09/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

set 11 2026

Radici e algoritmi a Ostia

Dialogo con l’autore, reading e accompagnamento musicale

Letture: ... - Incontri a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Libreria Ubik Ostia
Ostia – Via dei Misenati, 44/46
data: venerdì 11 settembre 2026, dalle 17:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Culturale INTRECCI
Referente: MASSIMO MONTANILE
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3928825922
Radici e algoritmi a Ostia
Descrizione evento: 
 Massimo Montanile presenta Radici e algoritmi. Memorie di un figlio del Sud,

edito da Armando Editore. Un incontro a più voci con Giovanni La Rosa,

il reading dell’attrice Marzia Verdecchi e l’accompagnamento

musicale di Valerio De Angelis.

Un percorso tra memoria, radici, Sud, trasformazioni sociali e tecnologia.

Al termine firma copie.
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