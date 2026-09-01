Letture: ... - Incontri a Roma - RM
|dove:
|Libreria Ubik Ostia
Ostia – Via dei Misenati, 44/46
|data:
|venerdì 11 settembre 2026, dalle 17:00 alle 20:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Associazione Culturale INTRECCI
|Referente:
|MASSIMO MONTANILE
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3928825922
Massimo Montanile presenta Radici e algoritmi. Memorie di un figlio del Sud,
edito da Armando Editore. Un incontro a più voci con Giovanni La Rosa,
il reading dell’attrice Marzia Verdecchi e l’accompagnamento
musicale di Valerio De Angelis.
Un percorso tra memoria, radici, Sud, trasformazioni sociali e tecnologia.
Al termine firma copie.