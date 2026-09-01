Descrizione evento:

Massimo Montanile presenta Radici e algoritmi. Memorie di un figlio del Sud,

edito da Armando Editore. Un incontro a più voci con Giovanni La Rosa,

il reading dell’attrice Marzia Verdecchi e l’accompagnamento

musicale di Valerio De Angelis.

Un percorso tra memoria, radici, Sud, trasformazioni sociali e tecnologia.

Al termine firma copie.