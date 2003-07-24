Descrizione evento:

Dal 18 al 20 settembre 2026 torniamo nel quartiere di Colli Aniene per presentare per la prima volta CHEF IN TOUR, il nuovo format by TTS FOOD dedicato alle eccellenze della cucina itinerante.

Dopo il grande successo dello scorso anno, la location resta la stessa: il parcheggio di Viale Fernando Santi, di fronte all’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro, che per tre giorni cambierà completamente volto trasformandosi in un grande ristorante sotto le stelle.

Il Municipio IV si conferma ancora una volta protagonista nell’organizzazione di eventi sul territorio, proseguendo il percorso di rinnovamento portato avanti negli anni grazie al Presidente Massimiliano Umberti. Colli Aniene, quartiere immerso nel verde e attraversato dal fiume Aniene, tornerà così a ospitare un grande appuntamento dedicato alla cucina, alla socialità, alla musica e al divertimento.

Le cucine di CHEF IN TOUR apriranno alle ore 18:00 di venerdì 18 settembre e resteranno operative fino a domenica 20, accompagnando il pubblico dal pranzo all’aperitivo fino alla cena durante l’intero weekend.

Le diverse cucine itineranti di CHEF IN TOUR saranno disposte lungo un’unica grande passeggiata dedicata alla gastronomia. Al centro troveranno spazio la consolle e le postazioni dedicate alla birra e ai cocktail.

Non mancheranno ampie aree attrezzate con tavoli e sedute a disposizione del pubblico e, durante le ore del pranzo, zone d’ombra create grazie a grandi ombrelloni. Giochi di luce, musica e allestimenti scenografici completeranno l’atmosfera, nel puro stile TTS FOOD®.

L’ECCELLENZA SCENDE IN STRADA

Dall’esperienza maturata negli anni da TTS FOOD nasce CHEF IN TOUR, un nuovo progetto pensato per raccontare una delle evoluzioni più interessanti della ristorazione contemporanea: quella delle cucine in "movimento".

Un mondo che negli anni è cresciuto, si è trasformato e ha sviluppato identità sempre più definite. Oggi una cucina itinerante può esprimere una vera e propria esperienza gastronomica, costruita attraverso ricerca, tecnica, tradizione, contaminazioni internazionali e una precisa idea di cucina.

È proprio a questa realtà che TTS FOOD ha deciso di dedicare un format specifico.

CHEF IN TOUR riunisce i migliori gli Street Chef che hanno costruito progetti riconoscibili, fatti di materie prime selezionate, preparazioni espresse, ricette identitarie e grande attenzione alla qualità.

Vere e proprie cucine che viaggiano di città in città portando con sé storie, territori, culture e modi differenti di interpretare la gastronomia.

Tra i protagonisti ci saranno alcune delle realtà più apprezzate e premiate del panorama nazionale e internazionale, tra cui il vincitore dell’European Street Food Awards 2026, il prestigioso content che premia le eccellenze della cucina “on the road” europee.

Nasce così un evento nel quale ogni cucina ha qualcosa da raccontare e ogni Street Chef diventa protagonista della propria identità gastronomica.

Un viaggio attraverso l’Italia e il mondo che porta direttamente nelle città progetti differenti, uniti dalla stessa attenzione per il prodotto, la preparazione e la qualità.

CHEF IN TOUR è il nuovo format by TTS FOOD dedicato a chi ha trasformato la cucina itinerante in una vera esperienza gastronomica.

COSA TROVERETE?

Fuochi accesi, padelle in movimento e preparazioni espresse accompagneranno il pubblico in un viaggio tra grandi classici, ricette territoriali e interpretazioni contemporanee.

Si partirà dall’Italia con panini con delizie di pesce e fritture espresse di alici, moscardini, calamari e baccalà.

Dalle Marche arriveranno le olive ascolane, anche in versione vegana, insieme a mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani.

Dalla Toscana gli hamburger gourmet preparati con carne di maremmana e pane artigianale, mentre dall’Abruzzo non potranno mancare i veri arrosticini di pecora cotti alla brace.

E ancora panini con carne di suino iberico nero e tante altre proposte da scoprire.

CUCINE DAL MONDO

CHEF IN TOUR sarà anche un viaggio attraverso culture e tradizioni gastronomiche internazionali.

Dal Messico arriveranno nachos, burritos e tacos.

Dalla Grecia pita, souvlaki e dolmades.

Dall’India pollo al curry, pani puri e samosa.

Dalla Penisola Iberica arriveranno invece smash burger, sfilacciato e fritti di suino nero selvatico.

Tradizioni, tecniche e culture differenti si incontreranno così all’interno di un’unica grande esperienza dedicata alla cucina itinerante.

GLUTEN FREE E VEGAN

Spazio anche alle proposte dedicate alle diverse esigenze alimentari.

Da Bizzi troverete arrosticini e patate twister.

Curry Street Indian proporrà pollo al curry con riso e pollo fritto.

Da El Chapo tacos, nachos e quesadilla con formaggio e carne.

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Non mancherà naturalmente il momento dedicato ai dessert.

Tiramisù e crêpes preparate espresse, cheesecake, il mitico Kürtőskalács della Transilvania cotto al momento, palline di pizza fritta con Nutella e tante altre dolci sorprese accompagneranno le tre giornate dell’evento.

DRINK EXPERIENCE

In esclusiva per TTS FOOD sarà presente la Birra Cruda non Filtrata Landshuter Brauhaus, prodotta da uno dei più antichi birrifici bavaresi.

Confermata inoltre l’attenzione alla sostenibilità ambientale grazie all’acqua minerale naturale in brick riciclabile Tetra Pak, una scelta che contribuisce a ridurre il consumo di plastica durante gli eventi.

TRE GIORNI PER SCOPRIRE CHEF IN TOUR

Tre giorni di cucina, musica, luci e divertimento per presentare al pubblico un nuovo progetto nato dall’esperienza decennale di TTS FOOD.

Un format dedicato alle cucine in movimento.

Agli chef che le rendono riconoscibili.

Alle storie, ai territori e alle idee che viaggiano di città in città e arrivano direttamente nelle piazze.