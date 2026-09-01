Descrizione evento:

GIANNI COLALILLO



I VIAGGI DELL’ANIMA



Mostra personale



Roma – Galleria Angelica

17 – 24 settembre

Circa 40 opere in esposizione



Dal 17 al 24 settembre, la Galleria Angelica di Roma, in Via di Sant’Agostino 11, ospita I Viaggi dell’anima, mostra personale di Gianni Colalillo, un percorso espositivo articolato attraverso circa quaranta opere che restituiscono al pubblico la ricerca dell’artista e la sua riflessione sull’interiorità, sulla spiritualità e sul rapporto tra esperienza, materia ed energia.



Vernissage e presentazione



In occasione del vernissage, il 17 settembre alle ore 18:00, la mostra sarà presentata a cura di Roberto Capitanio presso la Biblioteca Angelica di Roma.



La presentazione costituirà il momento introduttivo al percorso espositivo, offrendo al pubblico una chiave di lettura della ricerca di Gianni Colalillo e dei temi che attraversano la mostra: il viaggio interiore, la dimensione spirituale dell’esistenza, il rapporto tra materia ed energia e la continua ricerca della propria essenza.



Il titolo della mostra racchiude il nucleo stesso della poetica di Colalillo: il viaggio non inteso semplicemente come movimento nello spazio, ma come attraversamento interiore, esperienza dell’esistenza e progressivo avvicinamento alla propria essenza.



L’artista ha scritto:



«È necessario rimanere fedeli ai propri passi perché siano al servizio della nostra anima. Essi si muovono circolarmente come se fossimo dentro ad una spirale, pertanto ogni esperienza ci conduce più vicino al nucleo, per farci incontrare la nostra essenza ovvero il soffio vitale che ci anima.»



È proprio questa immagine della spirale, del movimento che ritorna su se stesso senza essere mai identico, a offrire una possibile chiave di lettura dell’esposizione. Nelle opere di Colalillo il gesto pittorico si trasforma in traccia di un percorso: stratificazioni, tensioni cromatiche, segni e campiture costruiscono superfici nelle quali l’apparente informalità lascia emergere una precisa dimensione spirituale.



La pittura diviene così luogo di relazione tra ciò che è visibile e ciò che appartiene alla sfera più intima dell’individuo. L’opera non descrive, ma evoca; non propone una narrazione definita, ma invita l’osservatore a entrare in uno spazio percettivo nel quale materia, colore ed energia assumono il valore di elementi di un linguaggio interiore.



Anche i titoli scelti dall’artista nel corso della sua ricerca – Intimità, Relax, Flusso di energie sottili, Onda energetica, La coscienza, Esultanza, Non siamo mai nati, Eternamente gira la ruota, Il viaggio delle anime, Ologramma di energie sottili, Stratificazioni ideologiche – rivelano l’attenzione costante verso i temi dell’esistenza, della coscienza e della dimensione spirituale dell’uomo.



Con circa quaranta opere esposte, I Viaggi dell’anima offre una lettura ampia della produzione di Gianni Colalillo e invita il visitatore a compiere un percorso che, dalla superficie della tela, conduce verso territori più profondi e personali.



In questo senso la mostra non è soltanto un itinerario attraverso la pittura dell’artista, ma diventa un invito alla riflessione: ogni opera può essere intesa come una tappa di un viaggio nel quale il movimento esteriore lascia progressivamente spazio all’ascolto di sé.



I Viaggi dell’anima è dunque un percorso attraverso il segno, la materia e il colore, ma soprattutto attraverso quella dimensione invisibile che accompagna l’esperienza umana. Un viaggio nel quale ciascun osservatore è chiamato a riconoscere, nelle opere di Colalillo, frammenti e risonanze del proprio cammino interiore.









INFORMAZIONI



Gianni Colalillo – I Viaggi dell’anima

Mostra personale



17 – 24 settembre 2026

Galleria Angelica

Via di Sant’Agostino, 8/11 – 00186 Roma



Vernissage: 17 febbraio, ore 18:00

Presentazione a cura di Roberto Capitanio

Biblioteca Angelica – Roma



acca@accainarte.it - + 39 329 4681684



Catalogo in galleria



Organizzazione Blu Star International Srl



Orari galleria: dal lunedì alla domenica



dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.