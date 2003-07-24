Festival di Cerealia, Anticoli Corrado RM, 10/10/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

ott 10 2026

Festival di Cerealia

camminata nella Valle dell’Aniene: Alla Scoperta di Anticoli Corrado

Letture: ... - Escursioni a Anticoli Corrado - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Anticoli Corrado
Roma
data: sabato 10 ottobre 2026, dalle 10:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Pontieri del Dialogo
Referente: Luisa Mostile
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393730298
Festival di Cerealia
Descrizione evento: 
Un’escursione panoramica lungo il “sentiero delle modelle”, immersi nella natura e nel fascino di un borgo unico sui Monti Ruffi. Anticoli Corrado lega il suo nome a Corrado di Antiochia (nipote di Federico II di Svevia) e conserva gemme storiche come la Chiesa di San Pietro del XII secolo .

Il Borgo degli Artisti: Tra gli anni ’20 e ’40 fu meta di maestri come Rodin, Picasso, Duchamp, Kokoschka e Capogrossi .

Muse e Storie d’Amore: Molte contadine locali fecero da modelle per poi sposare gli artisti, come le famose sorelle Toppi e Pompilia d’Aprile .

Presenze Illustri: Luigi Pirandello vi soggiornò con il figlio Fausto e qui scrisse I Giganti della Montagna .



Questa Escursione fa parte del Programma di Ceralia



PROGRAMMA E ORARI

Mattina: Trekking e visita guidata al paese e al museo

Conclusione attività: Ore 13:00 / 13:30 circa

Rientro per i camminatori: Bus alle ore 15:45 sia per Roma che per il Parcheggio Cineto

PUNTI DI RITROVO

Non camminatori (solo visita): Ore 10:30 a Piazza delle Ville (Anticoli Corrado) https://maps.app.goo.gl/rRD8DZurfjXYb7i96

Camminatori in auto: Ore 09:00 al Parcheggio Cineto (lungo la Tiburtina) https://maps.app.goo.gl/sksp2mtfvtqWrDAa6

Camminatori con bus COTRAL: Ore 08:00 a Ponte Mammolo ( partenza BUS) biglietti acquistati



Dati Tecnici: L=10 km, D=150 m: Difficoltà: E (Media)



Quota di Partecipazione: € 15  ( Trek + Visita raccontata Paese + Museo ) + 3 € (biglietto museo). €  10 per chi sottoscrive la tessera (15 € assicurativa/associativa) Solo Visita (senza trekking): € 10.
Nei pressi di questo evento puoi:
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