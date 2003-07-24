Una Giornata Particolare, Roma RM, 14/11/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

nov 14 2026

Una Giornata Particolare

di San Francesco, il Sultano e noi. Etnotrek da Villa Ada alla Grande Mosch

Letture: ... - Rievocazioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Villa Ada
Roma
data: sabato 14 novembre 2026, dalle 09:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Pontieri del Dialogo
Referente: Luisa Mostile
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393730298
Una Giornata Particolare
Descrizione evento: 

	Una visita che vuole rievocare l’incontro di San Francesco con il Sultano d’Egitto, un momento storico simbolo di dialogo e rispetto tra culture diverse. Il percorso comincerà dal Laghetto di Villa Ada e attraverserà il parco, una delle ville storiche più grandi e belle di Roma, fino a raggiungere via Panama e Piazzale delle Muse, con un affaccio mozzafiato sulla Grande Moschea di Roma. Concluderemo con la visita alla moschea sarà un momento di riflessione e dialogo interreligioso.



	Appuntamento: ore 08:30 entrata Laghetta di Villa Ada. Rientro al punto di partenza oppure bus 252 (collega la Grande Moschea e i quartieri di Parioli e Acqua Acetosa fino a Policlinico della Metro B/B1 ) . Durata=4h.



	Dati Tecnici: L=7 km, D=100 m: Difficoltà: T (Facile)



	Quota di Partecipazione: € 10, ridotto a € 5 per chi sottoscrive la tessera Federtrek (15 € durata 365 gg)



	Note: Scarpe comode, acqua e nella Moschea copricapo per le donne, vi verrà chiesto di togliere le scarpe.
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