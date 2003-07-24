Letture: ... - Rievocazioni a Roma - RM
|dove:
|Villa Ada
Roma
|data:
|sabato 14 novembre 2026, dalle 09:00 alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Pontieri del Dialogo
|Referente:
|Luisa Mostile
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3393730298
Una visita che vuole rievocare l’incontro di San Francesco con il Sultano d’Egitto, un momento storico simbolo di dialogo e rispetto tra culture diverse. Il percorso comincerà dal Laghetto di Villa Ada e attraverserà il parco, una delle ville storiche più grandi e belle di Roma, fino a raggiungere via Panama e Piazzale delle Muse, con un affaccio mozzafiato sulla Grande Moschea di Roma. Concluderemo con la visita alla moschea sarà un momento di riflessione e dialogo interreligioso.
Appuntamento: ore 08:30 entrata Laghetta di Villa Ada. Rientro al punto di partenza oppure bus 252 (collega la Grande Moschea e i quartieri di Parioli e Acqua Acetosa fino a Policlinico della Metro B/B1 ) . Durata=4h.
Dati Tecnici: L=7 km, D=100 m: Difficoltà: T (Facile)
Quota di Partecipazione: € 10, ridotto a € 5 per chi sottoscrive la tessera Federtrek (15 € durata 365 gg)
Note: Scarpe comode, acqua e nella Moschea copricapo per le donne, vi verrà chiesto di togliere le scarpe.