Descrizione evento:

Una visita che vuole rievocare l’incontro di San Francesco con il Sultano d’Egitto, un momento storico simbolo di dialogo e rispetto tra culture diverse. Il percorso comincerà dal Laghetto di Villa Ada e attraverserà il parco, una delle ville storiche più grandi e belle di Roma, fino a raggiungere via Panama e Piazzale delle Muse, con un affaccio mozzafiato sulla Grande Moschea di Roma. Concluderemo con la visita alla moschea sarà un momento di riflessione e dialogo interreligioso. Appuntamento: ore 08:30 entrata Laghetta di Villa Ada. Rientro al punto di partenza oppure bus 252 (collega la Grande Moschea e i quartieri di Parioli e Acqua Acetosa fino a Policlinico della Metro B/B1 ) . Durata=4h. Dati Tecnici: L=7 km, D=100 m: Difficoltà: T (Facile) Quota di Partecipazione: € 10, ridotto a € 5 per chi sottoscrive la tessera Federtrek (15 € durata 365 gg) Note: Scarpe comode, acqua e nella Moschea copricapo per le donne, vi verrà chiesto di togliere le scarpe.