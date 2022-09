Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.Martedì 27 settembre 2022, h 17.00l'ottavo rione di Roma che ospita chiese e palazzi di grande valore artistico perché legati al genio barocco di artisti del calibro di Borromini, Bernini e Caravaggio.Il seminario sarà condotto da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida turistica della città di Roma.: bit.ly/3LsFyUEVenerdì 30 settembre 2022, h 16.15Tour archeologico per scoprire come si abitava nell’antica città portuale.Il seminario sarà condotto da: Valeria Scuderi, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della città di Roma.: bit.ly/3Lt4yLSSabato 1° ottobre 2022, h 15.30Visita guidata conil primo del mese (max 25 partecipanti).La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell’arte, in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.goo.gl/Tw2cASSabato 1° ottobre 2022, h 17.30Visita giocata a caccia di indizi(età consigliata, 4-11 anni), per conoscere il Teatro Marcello, un piccolo Colosseo dove i romani suonavano, danzavano e recitavano. Il mercato del pesce al Portico d'Ottavia dove i senatori romani sequestravano i pesci più grandi. L'Isola Tiberina, sacro luogo del Tempio del Dio Esculapio e del suo serpente. E poi il Ghetto, un quartiere che conserva il fascino e il sapore inconfondibile di antichissime ricette di torte e biscotti, che imparerete a preparare per mamma e papà!La visita sarà condotta da: Cristina De Filippis, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.bit.ly/3t3NKQGDomenica 2 ottobre 2022, h 10.30Visita guidataa numero chiuso (30 max), a soli €15 comprensivi di Vox (auricolari) e biglietto d'ingresso per la prima domenica del mese.goo.gl/yRrw8TDomenica 2 ottobre 2022, h 15.30Visita guidata a solo €15 comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del meseLa visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.goo.gl/Kzas2NDomenica 2 ottobre 2022, h 16.00Visita guidata interattivaalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna con biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.La visita sarà condotta da: Simona Petrilli, guida turistica abilitata e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per bambini.goo.gl/71KZkqDomenica 2 ottobre 2022, h 17.00Storia dell'Urbe attraverso il suo "Fiume".per garantire lo svolgimento dell'evento occorre prenotare e saldare in anticipo la quota di partecipazione che include il biglietto per la navigazione del Tevere, la visita guidata e gli auricolari: €23 adulti; €17 (da 6 a 17 anni); gratis (da 0 a 5 anni); €27 per chi rimanda il pagamento al giorno della gita.La visita sarà condotta da: Floriana Lombardi, docente di teologia e guida ambientale.goo.gl/uNV16J***Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.€13 intero€11 disabili e loro accompagnatori€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)€5 bambini (da 6 a 13 anni)gratis (bambini da 0 a 5 anni)1 bambino (4-13 anni) + 1 adulto: €152 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €253 bambini (4-13 anni) + 1 adulto: €35Altri adulti: €12 a persona***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDjo inviando una mail a [email protected] o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.INDICANDO:data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.