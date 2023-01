Descrizione evento: Per concludere questo periodo di festività iniziato con il Natale del 2022, proseguito con il capodanno 2023 e che terminerà con la ricorrenza della Epifania, la Comunità Eclesiale di Torvajanica propone un concerto di musica polifonica.

I sacerdoti, che curano lo spirito e l'accoglienza del territorio, hanno invitato l'Associazione InGrado di Ardea ad organizzare un concerto per magnificare il Signore attraverso la musica.

E' stato confezionato un programma di canti natalizi e non solo, espressi con diversi stili musicali, realizzato, in sinergia, dal coro dell'Associazione "InGrado", diretto dal M° Emanuela della Torre e dalla stupenda ensamble corale de "I Sincopatici" diretta dal M° Paolo Sarginario.

I brani che vanno dalla tradizione popolare all'arte corale più forbita non deluderà il pubblico ospitato presso la Sala teatrale della Parrocchia della Beata Vergina Immacolata di Torvajanica.