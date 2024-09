Descrizione evento:

MEDITERRANEO E DONNA



SottoSopra Art Studio è entusiasta di presentare “Mediterraneo e Donna“, una mostra che accompagna il visitatore in un viaggio sensoriale nel cuore pulsante delle tradizioni mediterranee, viste attraverso l’occhio evocativo di dodici artisti contemporanei di grande talento:

Annamaria Iodice, Emiliano Esposto, Esme Sbragia, Federica Cipriani, Ganga Art (Daniele Gangarossa), Loli (Lobat Mirsadeghi), Marco Curatolo, MoniKart (Monica Roganti), Patrizia Barone, Pika (Yasnier Rivera Farrés), Rosanna Cerutti, SerGiotto (Sergio Viscardi)

L’esposizione si dispiega come un mosaico di racconti, articolandosi in cinque aree tematiche:

– Cultura e Tradizioni: Un respiro poetico sulle pratiche musicali e artistiche che animano i lidi mediterranei.

– Donna e Società: Un’introspezione lirica sul ruolo dinamico della donna nelle comunità di ieri e di oggi.

– Esperienze e Abitudini: Un tuffo cromatico nel mare tranquillo delle cerimonie quotidiane.

– Costumi e Moda: La trasformazione del vestiario in una sinfonia visiva di estetica e innovazione.

– Ambiente e Habitat: Pennellate che narrano storie d’amore tra uomo e natura.



Protagonisti di questa suggestiva narrazione visiva sono:

– Annamaria Iodice: Un’artista orafa che ridefinisce la preziosità con materiali ecocompatibili legati alla terra.

– Emiliano Esposto: Custode di fragilità e creatività, le sue pennellate sussurrano emozioni umane.

– Esme Sbragia: Collage e digitalizzazione sono la sua firma, creando mondi innovativi d’avanguardia.

– Federica Cipriani: fa esplodere le sue tele di fantasia e colore, omaggiando la forza dell’immagine femminile.

– Ganga Art (Daniele Gangarossa): Un pioniere, che instilla l’innovazione artistica attraverso pixel e codici.

– Loli (Lobat Mirsadeghi): Visionaria iraniana, intreccia simbolismo e consapevolezza in ogni opera, portando lo spettatore in un universo di riflessione.

– Marco Curatolo: Educatore e narratore visivo, la sua arte didattica cattura l’essenza umana in ogni ritratto.

– MoniKart (Monica Roganti): Specialista nell’acrilico e nella ceramica, la cui creatività riemerge durante il periodo pandemico.

– Patrizia Barone: Procidana ricamatrice di stoffe, porta l’antico e il moderno a tessere dialoghi sartoriali fantastici.

– Pika (Yasnier Rivera Farrés): Un cubano che danza con i suoi pennelli intrisi di colori caraibici, trasformando la tela in festa di vita.

– Rosanna Cerutti: Un’artista che esplora le profonde maree emotive dell’universo femminile.

– SerGiotto (Sergio Viscardi): Un artista romano dall’anima poliedrica, che coniuga pittura, cinema e musica per dar voce a racconti di giustizia sociale.



Per ulteriori informazioni e dettagli sulla mostra, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo

e-mail: sottosopraartstudio@hotmail.com o al numero +39 351 757 2311

presso SOTTOSOPRA Art Studio

A cura di Rosanna Cerutti