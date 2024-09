Descrizione evento:

Variazioni sul tema



Mostra d’arte – alla Galleria Ess&rre di Ostia

Dal 21 settembre al 4 ottobre 2024



La mostra è articolata sulla selezione di cinque bravi artisti che hanno ormai un passato pittorico che permette loro di essere annoverati tra coloro che nell’arte fanno si che altri pittori possano prendere spunto su quello che nella pittura c’è ancora tanto da dire. I lavori in esposizione per questo evento sono senz’altro degni di giusta presa considerazione da chi vuole avvicinarsi al collezionismo con la consapevolezza che la qualità è il giusto premio da fare proprio. Il titolo, “Variazioni sul tema” è proprio il segno distintivo che ognuno di loro ha nel proprio bagaglio personale, la variabilità della tecnica pittorica.





Elena Chiappini è un’artista che fa parlare di se anche illustri personaggi del mondo dell’arte (vedi V. Sgarbi) proprio per quel suo gesto pittorico in cui il pubblico riesce immediatamente ad entrare in sintonia per la semplicità con cui essa lo riporta sulle tele o sulla carta con adeguata pazienza e trasparenza.



Maria Daloiso pittrice dalle spiccate doti naturali atte a produrre opere di impatto visivo estremamente consueto. La maturazione artistica la porta alle scelte di ricerca sulla materia, con evidenti richiami ad operazioni artistiche prima informali, dedicate poi alla figura e alle naturalezze corporee sia femminili che spirituali. La costante ricerca alle attenzioni pittoriche altrui ha conferito certezza tecnica e disinvoltura creativa.



Ebby70 con le sue geometrie fascinose e policrome ci immerge in un mondo particolarmente accattivante. La scelta di proporre opere in cui il segno e il colore portati sulla tela con garbo e grazia, che è il contrario della sua personalità apparentemente forte ma assolutamente gentile e sensibile, è senz’altro vincente e, tra l’altro, la sua forza d’animo viene trasmessa immediatamente a chi fruisce della qualità intrigante delle sue opere.



Tommaso Mangiacasale mette sulle opere con garbo e trasparenza tutto il suo interiore che con getto riesce a tramutare in opere con una disinvoltura disarmante. Non facciamo fatica a capire che vuole far percepire il suo carattere estremamente calmo, disinvolto ma caparbio di chi solo con le giuste capacità tecniche può trasmettere. Artista sopraffino che sarà senza ombra di dubbio uno degli autori che farà il giusto cammino nel variegato mondo pittorico.



Maria Grazia Russo è la scelta per chi vuole affrontare con una giusta combinazione tra tecnica, colore e fantasia il mondo dell’arte. I passi fatti da Maria Grazia da quando l’abbiamo selezionata per la prima volta sono stati importanti e l’hanno senz’altro spronata a lavorare con la determinazione che solo chi sa di essere capace può portare avanti con fascino e sensibilità. L’importanza caratteriale dell’autrice da ai suoi lavori il giusto compromesso per essere riconosciuta, data l’unicità, nel panorama artistico nazionale.

Inaugurazione sabato 21 settembre ore 17:00 con aperitivo, musica e interviste con le telecamere di ZTL Tv curate da Antonello Nazarini. E poi Dj set Prettycixo accompagnerà la serata con le musiche degli anni passati.



Curatori: Alessandra Antonelli e Roberto Sparaci

INFO: +39 329 4681684 - +39 392 2289810 - +39 388 6378032

www.accainarte.it – galleriaesserre@gmail.com

Orari galleria: Dal lunedi al venerdi 10-13 e 15-19 - Sabato dalle 16 alle 19

Domenica su appuntamento