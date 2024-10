Descrizione evento:





L'arte prestata al cinema: opere che diventano protagoniste. Il regista Matteo Mavero presenta il documentario/tributo "Damnjan" presso l'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma.







9 ottobre 2024 Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma







L’arte prestata al cinema. In tante celebri pellicole le opere pittoriche hanno influenzato i registi fino a farli decidere di spostare una inquadratura per dare maggiore risalto ad un dipinto presente sulla scena. Questo a testimonianza del fatto che l’incontro tra pittura e cinema ha rappresentato, e rappresenta, un legame profondo che si traduce in emozioni visive che impreziosiscono le storie. Ne è fermamente convinto il regista Matteo Mavero che su questo binomio ha fondato la sua mission e che si prepara al debutto di un documentario/tributo all’artista serbo Damnjan. Il 9 ottobre 2024 sarà l’Ambasciata della Repubblica di Serbia ad ospitare (con ingresso ad inviti) la proiezione di questo viaggio introspettivo all’interno dell’opera dell’artista noto per il suo linguaggio visivo d’avanguardia e per le tematiche esistenziali che attraversano la sua produzione artistica. Un importante esperimento che nasce con lo scopo di esplorare il processo creativo e catturare la bellezza e la complessità delle opere d’arte per raccontarle attraverso le immagini e renderle più fruibili ad uno spettatore attento ma anche a coloro che sono all’oscuro di questo mondo magico fatto di colori ed emozioni. A produrre il documentario/tributo la Artery Film, casa di produzione fondata nel 2021 e nata dalla passione di Mavero che riesce a creare un ponte fra arte e spettatore. Una caratteristica che gli ha permesso di farsi conoscere rapidamente anche grazie ad un cortometraggio “121”, che ha ricevuto numerosi premi in festival cinematografici.



All'apertura dell'evento è previsto un saluto istituzionale da parte dell'Ambasciatore della Repubblica di Serbia S.E. Sig.ra Mirjana Jeremić. Dopo la proiezione seguirà Q&A con il regista Matteo Mavero e un cocktail











Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma



Via dei Monti Parioli, 20



mercoledì, 9 ottobre, alle ore 18,30