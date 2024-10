Descrizione evento:

Avventuratevi con noi, il nostro tour guidato in bici sulla Via Appia Antica vi condurrà sui ciottoli originali fino al panorama mozzafiato degli acquedotti. Il tour più completo e personalizzabile che abbraccia i principali punti di riferimento della nostra splendida zona tra catacombe, tombe, chiese e ville romane. Ti unisci a noi?







Durata 3 ore e mezza partenza da via appia antica 60



lingua inglese



Partecianti max 15



prenotazione obbligatoria anche scrivendo a infopointappia@gmail.com



costo da € 40



difficoltà media (10 miles)







incluso: ebike di alta qualità, guida professionale in lingua inglese, caschi e catene di sicurezza, seggiolino posteriore (max 20 kg) solo su richiesta







itinerario: partenza da via appia antica 60, circo e villa di massenzio (visita interna), tombe di cecilia metella (visita esterna), terme di capo di bove (visita interna), parco degli Acquedotti, valle della caffarella, rientro in via appia antica 60