Descrizione evento:

La Sagra della Seppia di Ostia 2024 si terrà dal 14 al 20 ottobre nell’Isola Pedonale di Piazza Anco Marzio, nel cuore di Ostia, e sarà patrocinata dal Municipio X di Roma. L’evento offrirà una settimana ricca di sapori e intrattenimento, con la partecipazione di 12 ristoranti e locali di Ostia che proporranno specialità a base di seppia servite al tavolo, secondo la formula innovativa della sagra diffusa 2.0.







Oltre all’esperienza gastronomica, ogni giorno sarà possibile assistere a showcooking e dibattiti culinari, e partecipare a degustazioni gratuite della classica “Seppie e Piselli”. Le serate saranno animate da un ricco programma di spettacoli, con ospiti come Victor Quadrelli, Gianfranco Butinar, e il gran finale con il concerto di Adriano Pappalardo domenica 20 ottobre.







Un evento imperdibile per chi ama la cucina di mare, la tradizione e il divertimento in una cornice suggestiva.