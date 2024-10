Descrizione evento:





A quale strega appartieni, buona o cattiva? La notte più mostruosa dell’anno ti aspetta a Zoomarine con esperienze live da brividi, show mozzafiato, ma anche l’incontro con la ciurma maledetta, i percorsi horror e il laboratorio delle zucche.



Halloween speciale fino al 3 novembre 2024



A quale strega appartieni, buona o cattiva? Potrai scoprirlo durante la cena “spaventosamente deliziosa” che il parco Zoomarine ha organizzato per la notte più mostruosa dell’anno: il 31 ottobre. Halloween, la ricorrenza più attesa e più temuta, sarà un evento ancora più speciale da vivere nel parco alle porte di Roma, grazie ad una serie di live experience uniche, dove i fantasmi e gli zombie si svegliano e le zucche prendono vita tra le mani dei bambini. Dalle 14 alle 22 la magica festa consente una prima opportunità fantastica, ovvero l’ingresso gratuito fino a 14 anni acquistando il biglietto su www.zoomarine.it. Bambini e genitori potranno poi divertirsi insieme nei vari percorsi o scegliere quello più adatto alle proprie “paure”. Dallo show Spettrika, a cura della compagnia artistica del Circo Bianco, allo spettacolare Laser Show ai tuffi incredibili della ciurma maledetta con mirabolanti acrobazie da rimanere a bocca aperta. Tra le tante attività proposte per Halloween 2024, che si chiuderà il 3 novembre, anche spettacoli di magia, il Topo Gigio Show, le dimostrazioni educative alla scoperta degli animali, arrivano: Night Zombie Camp: il paintball soft, educativo e divertente che aiuterà i bambini che vorranno partecipare a sconfiggere le proprie paure, come quelle dei classici mostri sociali (il mostro del fumo, il mostro del buio, il mostro dell’alcol, il mostro del gioco, i mostri, la paura del bullo) e per i più grandi Night Zombie Paintball Hunt, l’esperienza di gioco più adrenalinica e divertente, nella quale i visitatori dovranno combattere per la loro sopravvivenza contro zombie affamati, che possono essere sconfitti soltanto lavorando in squadra e sparando colore a più non posso. Da non perdere i percorsi horror “Isteria” e “Galeone Maledetto” e per i più piccini il laboratorio delle zucche, per divertirsi a intagliare, disegnare e dare una forma originale al simbolo per eccellenza della notte di Halloween.