Descrizione evento:

Sabato 10 novembre 2024, alle 11.00, presso il Teatro Anfitrione, Via di S. Saba, 24 (Aventino) va in scena lo spettacolo per bambini "Il fantastico mondo di Alice"

della compagnia Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Roberta Anna e Francesca Piersante.

Lo spettacolo è tratto da una delle storie più amate di sempre: Alice è una bambina che spesso si rifugia nei sogni per scappare dalla realtà e un giorno, addormentandosi con il suo pupazzo preferito, sogna uno strano, paesaggio. Incontra personaggi divertenti e altri spaventosi, come la Regina di cuori, tutto sembra molto reale e lei vorrebbe solo tornare a casa e continuare a giocare.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con canzoni e coreografie divertenti.



Costo: 9 euro



Lo spettacolo sarà in replica anche domenica 17 novembre alle 11,30 al teatro Abarico - via dei Sabelli, 116 (zona San Lorenzo)



Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it | 3383609134



https://www.eventibambinidiroma.it/



https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma



https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma