Descrizione evento:

Torna ogni anno, vuole parlare, raccontare, insegnare e aiutare. La filosofia? Ma no! Quella c’è sempre!

Torna la Giornata Mondiale della Filosofia.

Vietato filosofeggiare, a Nuova Acropoli c’è spazio solo per la Filosofia Attiva, uno strumento pratico e utile nella vita di tutti i giorni: la filosofia che spinge all’azione, al miglioramento di noi stessi e della società che ci circonda.



Nella suggestiva location del Drugstore Museum, sarete coinvolti in attività interattive e laboratori esperienziali.



Incontrerete l’Oracolo di Delfi, pronto a rispondere alle vostre domande, e Socrate che grazie alla sua maieutica vi condurrà a ricordare insegnamenti da sempre presenti nell’uomo.

Ci saranno poi delle vere e proprie interviste a importanti filosofi del passato: Plotino, Pico della Mirandola e Lao Tzu saranno pronti a parlare del loro pensiero in un dialogo avvincente, seguito da un gioco pratico che possa aiutare a comprendere meglio i concetti di queste grandi menti.

Avremo il piacere di assistere a interventi di professori impegnati nel panorama romano, di discipline apparentemente lontane fra loro ma che ci mostrano come le varie forme di sapere, anche se diverse nella loro espressione, si avvicinano tutte alla stessa conoscenza.



Info utili



Sabato 16 Novembre 2024

Dalle 17:30 alle 23:00

Drugstore Museum - via Portuense 317

INGRESSO GRATUITO



Per ulteriori dettagli e per scoprire il programma completo delle attività proposte da Nuova Acropoli, è possibile contattare l’associazione al numero 3519378073.



Non mancare!