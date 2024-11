Descrizione evento:

STORIE DI NATALE



Domenica 8 dicembre ore 11,00 presso il Castello di Bracciano (Roma), via G.Volpi 12







La renna Natalina chissà cosa mai combina,



si nasconde nel castello per mangiare questo e quello,



non riesce più a volare , non sappiamo cosa fare,



ma se tu la vuoi aiutare al castello devi andare....







Evento speciale a numero chiuso con prenotazione obbligatoria su info@teatrohelios.it cell. 3293106062 POSTI LIMITATI







Indicare numero di biglietti e un recapito telefonico, sarete contattati dalla nostra segreteria per le modalità di prenotazione .







I bimbi fino a 3 anni non compiuti, saranno nostri ospiti .







Il costo di euro 18 a persona comprende la visita guidata del Castello con l'incontro di alcuni personaggi , protagonisti del racconto finale che si svolgerà nella sala del pozzo.







In questa Magica occasione i bimbi potranno consegnare le letterine direttamente a Babbo Natale .Durata dell'evento 1 ora e 45 minuti circa, età 0-100 anni .







E' richiesta la prenotazione obbligatoria, posti limitati.