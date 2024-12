Descrizione evento:

Mostra d'arte di Natale 2024 alla Galleria Ess&rrE, Porto Turistico di Roma.



14 dicembre 2024 – 10 gennaio 2025







Con il Natale alle porte la Galleria Ess&rrE del Porto Turistico di Roma presenta una selezione di opere di 12 artisti scelti per l’occasione. Le opere in esposizione sono di: Elio Atte, Silvana Belvedere, Franca Bonaiuti, Andrea Coppadoro, Paolo Frigo, Nicoletta Furlan, Vittorio La Spina, Federica Marin, Michele Angelo Riolo, Sara Stavla, Anna Maria Tani e Juri Valenti. La stagione espositiva delle iniziative della galleria sta dando importanti segnali di interesse all’arte e la Galleria Ess&rrE spinge di fatto su una promozione che sta effettivamente dando i frutti sperati, con un ricambio generazionale di collezionisti e interessati che hanno iniziato ad attenzionare le opere proposte in modo concreto e l’appuntamento per il Natale al Porto turistico di Roma sarà il giusto riconoscimento ai lavori in esposizione. Diverse espressioni artistiche dove la mostra, curata da Alessandra Antonelli, promuove di fatto un Natale con i più interessanti talenti della nostra pittura e scultura. Oltre trentacinque opere tra cui un fotografo per i palati più raffinati. La Galleria Ess&rrE vi aspetta unitamente allo staff per farvi vivere il “sapore” natalizio con un brindisi con gli artisti e una degustazione di prodotti tipici delle festività. L’evento vivrà momenti musicali con Dj Prettycixo e sarà pubblicato nel nuovo numero del bimestrale Art&trA. Non mancherà il servizio televisivo di Frame 360 con le interviste allo staff della Galleria Ess&rrE e ai vari personaggi che si affacceranno per la visita alla mostra natalizia.



Vi aspettiamo come sempre numerosi.



Info: 388 6378032 - 329 4681684



www.accainarte.it



galleriaesserre@gmail.com