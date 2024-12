Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa Anti Covid vigente: uso mascherina; green pass dove richiesto; gruppi contingentati.





Sabato 21 dicembre 2024, h 16.00

Giocare visitando Roma: l’arte del Mosaico spiegata ai bambini.

Laboratorio di mosaico e visita "giocata" per bambini della Chiesa medievale di Santa Prassede.

Durante la visita giocata, i bambini avranno il privilegio di imparare quest'arte costruendo il nostro piccolo, ma bellissimo mosaico personale!

Guida/operatore didattico: Martina De Gennaro.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni) + €10 a bambino per coprire il costo del laboratorio (locazione, materiali, e accensione delle luci per illuminare i mosaici).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3478467394 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3w8wwZH



Sabato 21 dicembre 2024, h 16.00

Sotterranei di San Martino ai Monti.

Visita guidata della chiesa e dei suoi suggestivi sotterranei che verranno aperti "esclusivamente e su prenotazione" per il nostro gruppo.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13) + biglietto d'ingresso ai sotterranei: €4 a persona (gratuito 0-10 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3477671316 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/42QeVSu



Domenica 22 dicembre 2024, h 10.30

Caccia al Tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wzd2xe



Domenica 22 dicembre 2024, h 11.00

Il Cimitero del Verano: amore, morte e poesia.

Visita guidata.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €13 nuovi iscritti; €12 soci; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318, o al 3477671316, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/495j0Vh



Domenica 22 dicembre 2024, h 15.00

Caccia al Tesoro "fotografica" per scoprire i segreti della Basilica di San Paolo

Divertente visita giocata per bambini (massimo 15 bambini + i loro accompagnatori) con un'avvincente caccia al tesoro fotografica all'insegna del "colore" per scoprire la storia e i segreti che si celano all'interno della Basilica dedicata all'apostolo Paolo, protettore della città di Roma.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3ZJxIiC



Domenica 22 dicembre 2022, h 15.30

I Sotterranei di San Vito all'Arco di Gallieno e i segreti del Clivius Suburanus.

Visita guidata alla scoperta di un angolo di Roma poco noto ed affascinante sia in superficie che nei suoi sotterranei, dove ancora sono visibili tracce dell'antica Roma nei nomi e nelle pietre. Visiteremo torri, chiese e monasteri medievali, un tratto delle Mura Serviane, e i resti ipogei di una affascinante area archeologica con vestigia risalenti addirittura all'epoca regia della città.

Guida: Floriana Lombardi.

Costo: €16 nuovi iscritti; €15 soci; €14 disabili e loro accompagnatori; €13 ragazzi (14-17); €8 bambini (6-13).

Prenotazioni: sms/wa al 3391284318, o al 3477671316, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4g6LSQt





***

BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€13 intero

€12 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 14 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 13 anni)

gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.