Galleria Ess&rrE, Lungomare Duca degli Abruzzi Porto Turistico di Roma Locale 876 - ROMA - 00121

The Winter sea

alla Galleria Ess&rrE, Porto Turistico di Roma.

Dall’ 11 gennaio al 31 gennaio 2025

Si apre il nuovo anno con una ricca programmazione artistica che nel 2025 proporrà diverse mostre di notevole interesse e qualità pittorica. La Galleria Ess&rrE riparte con tanta voglia di proporre arte con personali e collettive che all’insegna delle selezioni accurate degli autori italiani e non fanno della bellezza e dell’eleganza il punto fermo della Galleria Ess&rrE. Gli artisti proposti e selezionati da Alessandra Antonelli, direttore artistico della galleria, proporranno una scelta di opere, circa 50, dall’indiscusso gusto e particolarità.

Gli artisti scelti per l’occasione sono: Orianna ASTOLFI, Elio ATTE, Angela BALSAMO, Giuseppe BELLOMO, Silvana BELVEDERE, Stefania BENEDETTI, Giuliana BICCIATO, Mita BOLZONI, Elena CHIAPPINI, Paul DE HAAN, Samuel DI MATTIA, Ebby 70, Fabrizio FERRARI, Silvana GATTI, Nicolò GOVERNALI, Vittorio LA SPINA, Paola Guia MUCCIOLI, Lucia PAFUNDI, Michele Angelo RIOLO, Maria Grazia RUSSO, Fabrizio SOLA, Juri VALENTI.

Le diverse manifestazioni artistiche proposte per la promozione pittorica nel nuovo anno, con la stagione invernale che da il nome alla mostra con i più qualitativi esponenti della pittura, fotografia e scultura che la galleria ha nel proprio bagaglio artistico, sono il giusto modo per stimolare i collezionisti più raffinati. Ormai da molti anni le varie generazioni di amatori attenti alle scelte che proponiamo, trovano il giusto interesse per soddisfare ogni curiosità e acquisto personale. Lo staff della Galleria vi introdurrà nel mondo dell’arte con opere di concezione e tecniche diverse che si confrontano con il pubblico motivando le loro scelte pittoriche.

L’esposizione allestita dovizia e cura sarà vissuta al Porto di Roma con il solito entusiasmo con un brindisi inaugurale, musica, interviste e riprese tv.

Inaugurazione sabato 11 gennaio 2024, la mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2025.

L’evento è completamente ripreso con servizio esclusivo dedicato e sarà inoltre pubblicato nel nuovo numero di Art&trA di Acca Edizioni.

Info: 329 4681684 – 388 6378032 - www.accainarte.it - galleriaesserre@gmail.com