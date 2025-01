Descrizione evento:

Il Teatro Palladium accoglie Vinicio Marchioni con il suo spettacolo "In Vino Veritas" il 16, 17 e 18 gennaio 2025: un appuntamento che mescola teatro, letteratura e musica dal vivo, confermando l’impegno del teatro romano nel proporre una stagione ricca di contenuti innovativi e trasversali.



"In Vino Veritas", prodotto da Anton Art House, non è solo uno spettacolo teatrale: è un viaggio che attraversa miti, poesie, storie e ricordi personali, tutti legati al vino, simbolo di convivialità e ispirazione. Sul palco nella doppia veste di protagonista e regista, Marchioni, tra gli attori più talentuosi del panorama teatrale e cinematografico italiano, intreccia le parole di Omero, Hemingway, Alda Merini e Bukowski con frammenti della propria memoria, evocando l’antico culto di Dioniso e condividendo con il pubblico emozioni universali: l’amicizia, l’amore, la paura, la gioia di vivere. Il tutto accompagnato dalle musiche originali di Pino Marino e Alessandro D'Alessandro, eseguite dal vivo.



Lo spettacolo vuole trasportare chi guarda e ascolta in una dimensione sospesa in un’atmosfera poetica e intima, come quella di una cena tra vecchi amici che si prolunga fino a notte fonda.



Nel suo ventunesimo anno di attività, il Teatro Palladium, con la stagione 2024/2025 “Mutamenti”, si conferma ancora aperto al nuovo, faro per gli studenti dell’Università Roma Tre e polo culturale di spicco per il territorio capitolino. Il nuovo presidente, il professor Riccardo Chiaradonna prosegue - con oltre 100 eventi, tra cui 18 spettacoli teatrali, 12 appuntamenti di danza, 15 giornate di cinema e 8 iniziative formative - la missione iniziata dal predecessore, professor Luca Aversano: creare un ponte tra il patrimonio culturale e le ultime ricerche artistiche, essere una palestra di esperienze per gli studenti e un laboratorio di sperimentazione di nuovi linguaggi, fornire agli artisti emergenti un palco per mettere in connessione discipline diverse.



In venticinque anni di carriera Vinicio Marchioni ha sempre alternato teatro e cinema ai massimi livelli, nazionali e internazionali. È stato diretto in teatro, tra gli altri, da Luca Ronconi, Antonio Latella, David Lescot, Leo Muscato, Roberto Latini. È stato candidato al Premio Ubu per la sua interpretazione in Chi ha paura di Virginia Woolf di A. Latella. Ha curato la regia di Uno Zio Vanja, I soliti ignoti e vari altri spettacoli e ha diretto il docufilm Il terremoto di Vanja. Per il cinema ha interpretato più di 40 film, alternando generi e ruoli, diretto dai maggiori registi, tra i quali Paolo Virzì, Paola Cortellesi, Paolo Genovese e Paul Haggis. Per le sue interpretazioni è stato pluricandidato e ha vinto numerosi premi tra i maggiori in Italia. È produttore, formatore, sceneggiatore e ha esordito come scrittore con il suo romanzo Tre notti, edito da Rizzoli.



16, 17 e 18 gennaio 2025 ore 20.30. Teatro Palladium - Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili al botteghino a partire da due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo o online sul sito boxol.it/teatropalladium . Il prezzo di ciascun biglietto è di 25 euro intero, 21 euro ridotto, 8 euro ridotto studenti. Per maggiori informazioni contattare staff.spettacolo@teatropalladium.it



Per maggiori informazioni, visitare i siti:



https://www.antonarthouse.com/in-vino-veritas/



@vinicio_marchioni | @antonarthouse