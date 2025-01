Descrizione evento:

Torna in scena il musical sulla storia delle apparizioni di Fatima, realizzato dall’Opera di Roma della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, grazie anche al contributo della Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus.



Trailer: https://www.youtube.com/watchv=JQ9jFHyfk-g



“Fatima. Il musical. Storia di una presenza”, è la storia del Messaggio di Fatima, evento determinante nella Chiesa Cattolica e nel mondo: Fatima si manifesta come un’irruzione della luce di Dio nelle ombre della Storia umana.







“Fatima. Il musical. Storia di una presenza” vedrà la partecipazione di un cast numeroso e di ogni età, della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la storia ci guiderà a comprendere quei segni della presenza materna di Maria: è per questo che lo spettacolo è aperto a bambini giovani, famiglie, studenti, educatori, insegnanti. Il musical, pieno di colori, luci, musica e costante dinamismo avvolge lo spettatore, donandogli gioia e speranza, e diventando un modo nuovo per evangelizzare e portare emozioni nuove in valori antichi.







“Fatima. Il musical. Storia di una presenza”, vuol promuovere il vero senso della libertà, dei diritti civili, della democrazia e della pace, e quindi sostenere una mentalità aperta all’accoglienza, al rispetto, alla coerenza ed alla coerenza della fede.







Info e biglietti: Sr. Salvatorina 334.7071885 / Marilda 335.7533317