Descrizione evento:

L’ arte è un segno d’amore



Mostra collettiva di pittura astratta a cura di Nicoletta Furlan



Viene presentata una mostra di pittura astratta ispirata alla profonda riflessione di Bice Lazzari: "L' arte è un segno d'amore che l' uomo cerca di donare agli altri nella ricerca continua di scoprire un rapporto vitale tra vita sociale, comportamento umano, morale e culturale."



Questa esposizione celebra l'arte come atto d'amore e connessione, esplorando attraverso le opere astratte il dialogo incessante tra l'individuo e la società. L'arte diventa qui uno strumento potente per interpretare e comprendere le complesse dinamiche tra il vivere collettivo e le esperienze personali, mettendo in luce come ogni gesto artistico possa contribuire a un miglioramento morale e culturale della comunità.



Le artiste partecipanti, con la loro sensibilità e visione unica, offrono una prospettiva innovativa e toccante su temi di grande rilevanza sociale e umana. Le loro opere astratte rappresentano non solo un'estetica visiva, ma un invito a riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea e sull'importanza della loro voce nell'arte e nella cultura.



Il risultato è un viaggio attraverso il segno, le forme, colori e sensazioni, per celebrare la creatività femminile e il potere trasformativo dell'arte. La mostra sarà un'occasione per riconoscere e apprezzare l'apporto fondamentale delle donne nell'arte e nella vita sociale, riaffermando il loro ruolo come portatrici di amore, bellezza e cambiamento.



Ispirazione delle opere sono per la dimensione 60x70 ispirazione Bice Lazzari, 60x80 Sanfilippo e Accardi e 60x60 il colore rosso come colore della passione e dell’amore.



Artisti: Caroline Sassano, Caterina Scarso, Maritan Claudia, Maniero Debora, Galiazzo Giovanni, Guariso Graziella, Verani Linda, Fiocchi Lorenza, Brigato Morena, Paola Nardone, Andolfato Rossella.



INFO:

Galleria Ess&rrE, Porto turistico di Roma (Parcheggio gratuito all'interno del Porto)



Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - loc. 876



Tel. 329 4681684 - 3886378032

galleriaesserre@gmail.com