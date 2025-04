Descrizione evento:

La GalleriaStudioCiCo è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra collettiva internazionale OMAGGIO A PICASSO, che si terrà sabato 27 aprile alle ore 12.00 presso i suoi spazi in via Gallese 8, Roma.



La mostra sarà presentata dal critico d’arte prof. Piero Zanetov e curata dalla pittrice e curatrice Cinzia Cotellessa, e resterà aperta al pubblico fino all’11 maggio, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, con orario 12.00 – 19.30.



Con questa collettiva, la GalleriaStudioCiCo intende rendere tributo a una delle figure più influenti e rivoluzionarie dell’arte del Novecento: Pablo Picasso. Un artista che, con la sua incessante ricerca e innovazione, ha tracciato una profonda cesura nella storia dell’arte moderna, influenzando generazioni di artisti fino ai giorni nostri.



OMAGGIO A PICASSO raccoglie le opere di dodici artisti contemporanei che, attraverso linguaggi differenti – pittura, scultura e installazione – offrono una rilettura personale e intima dell’eredità artistica picassiana. Un dialogo emozionale che si fa messaggio, ponte tra passato e presente, tra memoria e futuro.



La mostra si propone come un momento di riflessione sul ruolo dell’arte oggi: emozione, sentimento, comunicazione e memoria. In un mondo che corre veloce e spesso dimentica, questa esposizione invita a soffermarsi, a guardare, a sentire.



Artisti in mostra sono Claudio Alicandri, Franco Bacci, Dalma Cimino, Cinzia Cotellessa, Federica Frati, Luigi Giambitto, Assunta Improta, Barbara Maresti, Ruggero Marino, Filomena Petrucci, Germana Ponti, Serena Rapanotti, Donatella Ricci Piccirilli, Filippo Romagnoli, Liliana Sarrocco e Giancarlo Valdinoci.



Una mostra intensa e variegata, dove ogni opera diventa eco della potenza creativa di Picasso, ma anche espressione unica e originale dell’autore che la firma.



Ingresso libero.



Per informazioni:

GalleriaStudioCiCo – via Gallese 8, 10, 12 Roma

Orari mostra: lun-sab 12.00 – 19.30 (festivi esclusi)

Contatti: cotellessacinzia@gmail.com