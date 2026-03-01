Descrizione evento:

La Galleria d'Arte Studio CiCo di Roma è lieta di presentare “ARMONY”, una mostra collettiva di arte contemporanea che riunisce diversi artisti accomunati dalla medesima riflessione sul tema dell’armonia come principio estetico, emotivo e spirituale.



L’esposizione propone un percorso visivo che attraversa linguaggi, sensibilità e poetiche differenti, mettendo in dialogo opere che esplorano il delicato equilibrio tra forma e percezione, tra ordine e libertà, tra tensione e quiete. In un tempo caratterizzato da ritmi frenetici e da una continua frammentazione dell’esperienza, la mostra invita a riscoprire l’armonia come possibilità di ascolto e di relazione, come spazio interiore in cui gli elementi apparentemente discordanti trovano una nuova composizione.



Nel corso della storia dell’arte, il concetto di armonia ha assunto molteplici significati: dalla ricerca di proporzione e misura nelle composizioni classiche alla dimensione più intima e spirituale della pittura moderna e contemporanea. Se per alcuni maestri l’armonia coincide con l’equilibrio delle forme e la precisione della struttura, per altri diventa invece una vibrazione emotiva, un linguaggio capace di parlare direttamente alla sensibilità dello spettatore attraverso colore, materia e luce.



ARMONY è curata da Cinzia Cotellessa ed Elena Pietrangeli e sarà presentata dal Professore e Critico d’arte Piero Zanetov. La mostra si inserisce in una tradizione di ricerca, offrendo al pubblico un’esperienza visiva che mette in relazione diverse interpretazioni dell’equilibrio artistico. Ogni opera rappresenta una tappa di un percorso più ampio, in cui il dialogo tra gli artisti genera una composizione collettiva fatta di rimandi, contrasti e consonanze.



Gli artisti protagonisti della mostra sono Ugo Angelini, Franco Bacci, Bruno Bruni, Monica Galeotti, Lucia Lo Russo, Concetto Nani, Ivan Perroni, Elena Pietrangeli, Donatella Ricci Piccirilli, Renzo Vespignani, Federica Virgili.



Attraverso pittura, segno e ricerca materica, ciascun artista offre una propria interpretazione del tema, contribuendo a costruire un racconto corale in cui l’armonia non è un punto di arrivo definitivo, ma un processo dinamico, una tensione continua verso l’equilibrio.



Come sottolinea la gallerista e curatrice Cotellessa: "L’armonia non è mai una condizione statica o un equilibrio perfetto: è piuttosto un movimento continuo tra elementi diversi, una tensione che trova forma nell’opera d’arte. In questa mostra ho voluto riunire artisti che, pur con linguaggi e sensibilità differenti, condividono la capacità di trasformare il contrasto in dialogo e la complessità in visione. ‘ARMONY’ è un invito a rallentare lo sguardo e a riconoscere, attraverso l’arte, quelle connessioni sottili che tengono insieme le cose e che spesso nella vita quotidiana rischiamo di non vedere".



La mostra invita il visitatore a soffermarsi sul valore dello sguardo e della contemplazione: proprio come accade davanti a un quadro, a volte è necessario fare un passo indietro per cogliere l’insieme, altre volte avvicinarsi per percepire la trama invisibile che unisce ogni elemento.