GENTILISSIMI,

Sono ad invitarVi al concerto che si svolgerà a cura della Camera Musicale Romana ETS, in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project.



Faccio gentile richiesta di pubblicazione e diffusione tramite i vostri mezzi d’informazione e comunicazione del concerto dedicato a Giovani talenti al pianoforte: “tra Rigore e Fantasia” musiche di Bach - Busoni, R. Schumann, N. Medtner.

Il concerto che avrà luogo domenica 15 mazo 18:30, si svolgerà presso la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, Via del Giardino Zoologico.



Inoltre, colgo l’occasione per invitarvi a presenziare accreditandovi subito scrivendo a alessandro.decadi@gmail.com. Per ogni ulteriore chiarimento resto a Vostra completa disposizione.



Chiedo possibilmente un gentile riscontro alla Vs. pubblicazione.

Cordialmente



Ufficio Stampa e comunicazione della Camera Musicale Romana

Alessandro Decadi

Cell. 334 8321395





CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project



Presentano



Giovani talenti al pianoforte

“tra Rigore e Fantasia”

Musiche di Bach - Busoni, R. Schumann, N. Medtner



Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 15 marzo ore 18:30





Esegue:

Moe Kasai, pianoforte



Domenica 15 marzo alle ore 18:30 la Camera Musicale Romana presenta un nuovo appuntamento della rassegna dedicata ai giovani pianisti che si sono distinti nei principali concorsi internazionali. Protagonista del concerto sarà la pianista giapponese Moe Kasai, giovane interprete di grande sensibilità e solida formazione.

Il concerto si terrà nella Sala Lecci del Bioparco di Roma, in viale del Giardino Zoologico, nel cuore di Villa Borghese, uno spazio raccolto e suggestivo particolarmente adatto all’ascolto cameristico.

Il programma, significativamente intitolato “Tra Rigore e Fantasia”, propone un itinerario pianistico affascinante e poco convenzionale, che attraversa tre mondi musicali diversi ma legati da una forte tensione poetica e strutturale.

Il concerto si apre con la monumentale Ciaccona in re minore BWV 1004 di Johann Sebastian Bach, nella celebre trascrizione pianistica di Ferruccio Busoni. Originariamente scritta per violino solo, la pagina bachiana diventa nella versione di Busoni una vera cattedrale sonora per pianoforte: un capolavoro in cui rigore architettonico, intensità spirituale e potenza virtuosistica si fondono in una delle più straordinarie trasfigurazioni pianistiche della musica barocca.

Cuore romantico del programma è la Fantasia in Do maggiore op. 17 di Robert Schumann, una delle opere più visionarie del repertorio pianistico. Scritta negli anni della tormentata separazione da Clara Wieck, la Fantasia alterna slanci appassionati, momenti contemplativi e pagine di grande ardore poetico, dando forma a un vero viaggio interiore tra impeto romantico e profonda introspezione.

A chiudere il concerto saranno le Fairy Tales op. 20 del compositore russo Nikolai Medtner, raramente eseguite ma di straordinaria ricchezza espressiva. In queste pagine, Medtner costruisce brevi racconti musicali dal carattere fiabesco e misterioso, dove immaginazione, eleganza e raffinatezza armonica si intrecciano in un linguaggio pianistico personalissimo.

Programma:



Bach – Busoni: Ciaccona in Re minore BWV1004

R. Schumann: Fantasia in Do Maggiore Op. 17

Medtner: Fayry Tales Op. 20



A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, "Luogo Arte Accademia Musicale" e CMR Project



Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1



Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata



BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.



COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. - Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).