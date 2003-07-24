Sagra degli Gnocchi a Castelnuovo di Porto, Castelnuovo di Porto RM, 19/09/2025 - Lazio in Festa
 

set 19 2025
set 21 2025

Sagra degli Gnocchi a Castelnuovo di Porto

Letture: ... - Sagre a Castelnuovo di Porto - RM

dove: Via Montefiore 109
data: da venerdì 19 settembre 2025, alle 19:00
a domenica 21 settembre 2025, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Associazione La Pleiade di Castelnuovo di Porto
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Sagra degli Gnocchi a Castelnuovo di Porto
Descrizione evento: 
Sagra degli Gnocchi a Castelnuovo di Porto il 19-20-21 settembre 2025



Castelnuovo di Porto - Via Montefiore 109



 



Programma:



Venerdì 19 settembre



ore 19:00 Apertura stand gastronomico



ore 21:00 Intrattenimento musicale



 



Sabato 20 settembre



ore 19:00 Apertura stand gastronomico



ore 21:00 Intrattenimento musicale



 



Domenica 21 settembre



ore 12:30 Apertura stand gastronomico



ore 16:00 Estrazione biglietti sottoscrizione volontaria a premi



 



L'Associazione pur vigilando attentamente declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante la sagra a persone, animali e cose.



 



Informazioni:

www.facebook.com/groups/417820971633265/
