Sagra degli Gnocchi a Castelnuovo di Porto il 19-20-21 settembre 2025
Castelnuovo di Porto - Via Montefiore 109
Programma:
Venerdì 19 settembre
ore 19:00 Apertura stand gastronomico
ore 21:00 Intrattenimento musicale
Sabato 20 settembre
ore 19:00 Apertura stand gastronomico
ore 21:00 Intrattenimento musicale
Domenica 21 settembre
ore 12:30 Apertura stand gastronomico
ore 16:00 Estrazione biglietti sottoscrizione volontaria a premi
L'Associazione pur vigilando attentamente declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante la sagra a persone, animali e cose.
Informazioni:
www.facebook.com/groups/417820971633265/