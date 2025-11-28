Tor Bella Monk, Roma RM, 28/11/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 28 2025

Tor Bella Monk

Accende la Musica nelle Periferie

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Mercato rionale di Tor Bella Monaca
Viale Santa Rita da Cascia - Tor Bella Monaca
data: venerdì 28 novembre 2025, dalle 11:30 alle 13:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
Tante iniziative per la divulgazione della Musica Jazz nelle periferie di Roma Capitale nel contest "Tor Bella Monk" Accende la Musica nelle Periferie.

Arriva il contributo della grande orchestra della Scuola PENTALFA di via Trionfale.

Venerdì, 28 novembre 2025 alle 11:30 la Jazz House Big Band diretta dal sassofonista M° Paolo Farinelli e dal trombettista M° Claudio Cesar Corvini,offre la sua performance di brani arrangiati per Big Band per mostrare un altro aspetto della musica Jazz che supera le formazioni di trio, quartetto, quintetto, ecc.

Fanno parte della Jazz House Big Band i seguenti artisti:



VOCE: MICAELA BRUNO



SASSOFONI: MARINA ACERRA, DUILIO QUINTILIANI, MIMMO SANGUIGNI, DANILO ZOMPARELLI, MARIO DI LORETO, MASSIMO FEDERICO, ESTERICO SIMONELLI



TROMBE: LUCA AMOROSO, GABRIELE GANGEMI, DARIO DI MEO, LEANDRO LOFFREDI



TROMBONI: SANDRO FERRERA, ALFREDO POSILLIPO



CHITARRA: PASQUALE CULIERSI, ANDREA PALMA



PIANOFORTE: SIMONE MELCHIONNA



BASSO ELETTRICO E CONTRABBASSO: SALVATORE PIGNALOSA, LORENZ FRANKEN



BATTERIA: GIANCARLO TOFANELLI



L'ingresso è libero. Siate i benvenuti!
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Tor bella monk
Fight for lilt frosinone
Poesie da indossare
Thirstin howl the 3rd per la prima...
Roma c'è! visite guidate (anche...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio