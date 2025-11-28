Letture: ... - Concerti a Roma - RM
|dove:
|Mercato rionale di Tor Bella Monaca
Viale Santa Rita da Cascia - Tor Bella Monaca
|data:
|venerdì 28 novembre 2025, dalle 11:30 alle 13:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Tante iniziative per la divulgazione della Musica Jazz nelle periferie di Roma Capitale nel contest "Tor Bella Monk" Accende la Musica nelle Periferie.
Arriva il contributo della grande orchestra della Scuola PENTALFA di via Trionfale.
Venerdì, 28 novembre 2025 alle 11:30 la Jazz House Big Band diretta dal sassofonista M° Paolo Farinelli e dal trombettista M° Claudio Cesar Corvini,offre la sua performance di brani arrangiati per Big Band per mostrare un altro aspetto della musica Jazz che supera le formazioni di trio, quartetto, quintetto, ecc.
Fanno parte della Jazz House Big Band i seguenti artisti:
VOCE: MICAELA BRUNO
SASSOFONI: MARINA ACERRA, DUILIO QUINTILIANI, MIMMO SANGUIGNI, DANILO ZOMPARELLI, MARIO DI LORETO, MASSIMO FEDERICO, ESTERICO SIMONELLI
TROMBE: LUCA AMOROSO, GABRIELE GANGEMI, DARIO DI MEO, LEANDRO LOFFREDI
TROMBONI: SANDRO FERRERA, ALFREDO POSILLIPO
CHITARRA: PASQUALE CULIERSI, ANDREA PALMA
PIANOFORTE: SIMONE MELCHIONNA
BASSO ELETTRICO E CONTRABBASSO: SALVATORE PIGNALOSA, LORENZ FRANKEN
BATTERIA: GIANCARLO TOFANELLI
L'ingresso è libero. Siate i benvenuti!