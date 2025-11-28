Descrizione evento:

Tante iniziative per la divulgazione della Musica Jazz nelle periferie di Roma Capitale nel contest "Tor Bella Monk" Accende la Musica nelle Periferie.

Arriva il contributo della grande orchestra della Scuola PENTALFA di via Trionfale.

Venerdì, 28 novembre 2025 alle 11:30 la Jazz House Big Band diretta dal sassofonista M° Paolo Farinelli e dal trombettista M° Claudio Cesar Corvini,offre la sua performance di brani arrangiati per Big Band per mostrare un altro aspetto della musica Jazz che supera le formazioni di trio, quartetto, quintetto, ecc.

Fanno parte della Jazz House Big Band i seguenti artisti:



VOCE: MICAELA BRUNO



SASSOFONI: MARINA ACERRA, DUILIO QUINTILIANI, MIMMO SANGUIGNI, DANILO ZOMPARELLI, MARIO DI LORETO, MASSIMO FEDERICO, ESTERICO SIMONELLI



TROMBE: LUCA AMOROSO, GABRIELE GANGEMI, DARIO DI MEO, LEANDRO LOFFREDI



TROMBONI: SANDRO FERRERA, ALFREDO POSILLIPO



CHITARRA: PASQUALE CULIERSI, ANDREA PALMA



PIANOFORTE: SIMONE MELCHIONNA



BASSO ELETTRICO E CONTRABBASSO: SALVATORE PIGNALOSA, LORENZ FRANKEN



BATTERIA: GIANCARLO TOFANELLI



L'ingresso è libero. Siate i benvenuti!