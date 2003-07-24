Oriolo Romano: il regno del porcino (e della forchetta felice) - 12-28 sett, Oriolo Romano VT, 12/09/2025 - Lazio in Festa
 

 Oriolo Romano: il regno del porcino (e della forchetta felice) -  12, 13, 14 – 19, 20, 21 – 26, 27, 28 settembre



 



Segnatevi queste date con un pennarello indelebile sulla porta del frigo: 12, 13, 14 – 19, 20, 21 – 26, 27, 28 settembre.



Tre weekend consecutivi, nove giorni di fila in cui Oriolo Romano diventa ufficialmente la capitale mondiale (anzi, galattica) del fungo porcino.



 



Diciamolo: qui non è solo una sagra, è una dichiarazione d’amore. Un’ode. Un’epopea che neanche Omero avrebbe saputo raccontare meglio. Il porcino viene servito in tutte le versioni possibili: in crema, a zuppa, sulle bruschette, abbracciato alle fettuccine (con e senza ragù, per chi vuole sentirsi più “light”), fritto come se non ci fosse un domani o infilato dentro hamburger succulenti.



Non avete scuse. Se siete celiaci, Oriolo vi tende un tappeto rosso gluten free grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia. Se invece siete dei tradizionalisti, ci sono anche i classici dell’Alto Lazio: salsicce, braciole, ventresca, bruschette, patatine e l’immancabile dolcezza finale del cremolato di more.



Ma attenzione: non si vive di porcini soltanto. C’è musica dal vivo ....



Il tutto condito con mercatini pieni di prodotti a chilometro zero, mostre, gonfiabili e ludobus per i più piccoli, e persino una sfilata folkloristica che vi farà dire: “ah, ecco perché Oriolo non è un posto qualunque”. Attrazione delle attrazioni la scuola di Circo Trubulé!



E poi la location è da urlo: Piazza G. Santacroce, con il severo ma affascinante Palazzo Altieri a fare da scenografia. Una piazza che non ha solo una fontana, ma una Fontana delle Picche, con tanto di rosa dei venti incorporata, roba che nemmeno le app meteo.



E se per caso vi resta un po’ di spazio tra una forchettata e l’altra, potete fare un salto tra faggete patrimonio UNESCO, conventi storici e il Parco della Mola, con un mulino del 1573 che ha visto più acqua passare sotto le pale di quante ne avrete nei bicchieri di vino locale.



Insomma: il porcino di Oriolo Romano non si limita a saziare lo stomaco, vi prende per mano e vi accompagna in un tour tra storia, cultura, natura e tanta, tantissima ironia gastronomica.



Programma



Spettacoli musicali serali



12/9 Villamura Reggae & Ska, Dub & Folk Band



13/9 “Solo Corde Band” pop Rock



14/9 “DJ Augusto Faraoni” dj set 70’-25



19/9 “Gianluca e Daniela” Balli di gruppo



20/9 “Station Fitness” esibizione ballo



20/9 “The Braves” Cover Rock



21/9 “Italia and blues” Musica Italiana e Blues



26/9 “Work in Progress” Cantautori Italiani e Internazionali



27/9 “Alex e Sara” Piano bar / Karaoke / Dance



Intrattenimento pomeridiano



14/9 Stornellatori



14/9 Tribulù – Laboratori e spettacoli di circo



21/9 Banda G. Puccini Oriolo Romano



21/9 Edugloca Ludobus



 



Info



Data – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 – 26, 27, 28 settembre



Località – Oriolo Romano - Viterbo



Tel – 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



https://www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel
