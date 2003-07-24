Descrizione evento:

L’estate sta finendo… e tu dove vai? A Cretone, ovviamente!



12ª Sagra del Ciammellocco e dei Longarini – 12-13-14 settembre 2025



Cretone di Palombara Sabina (RM)



Le vacanze sono agli sgoccioli, le giornate si accorciano, l’aria cambia… ma il gusto, quello no, non va in ferie. E allora chiudila in bellezza questa estate, falla finire con il botto – anzi, col ciammellocco – e punta dritto su Cretone, frazione di Palombara Sabina, per un fine settimana che sa di forno a legna, pasta fatta a mano e buon vino.



Dal 12 al 14 settembre, tra Roma e Rieti, torna la Sagra del Ciammellocco e dei Longarini, giunta alla 12ª edizione, e diventata ormai appuntamento fisso per chi ama le tradizioni vere, i sapori genuini e le feste dove non ti serve il dress code, ma solo appetito e voglia di stare bene.



Il re della festa è lui, il Ciammellocco: una ciambella salata, tonda e profumata d’anice, fatta come una volta, con uova, farina, limone, olio d’oliva e semi di anice, cotta al momento e servita calda. Altro che dolciumi fritti: questa è roba seria. Una delizia che sfama da generazioni i contadini sabini e che oggi fa la felicità anche dei più curiosi buongustai.



E se la ciambella ti ha fatto venire fame, preparati per il primo piatto della casa: i Longarini, pasta a mano (acqua e farina, zero compromessi) condita con pomodoro fresco, rucola e guanciale. Un tripudio di semplicità e sapore che ti riconcilia con il mondo.



Il tutto accompagnato da tanto altro street food rigorosamente fatto in casa, da mani esperte e con materie prime del territorio. E a innaffiare ogni morso, ci pensa “Il Borgo Divino”: un percorso tra cantine vinicole selezionate per una degustazione a prova di intenditore.



Qui non si brinda per brindare: si beve bene.



E non finisce qui. Per chi vuole prendersela comoda, Cretone ha più di un asso nella manica. Puoi perderti tra i vicoli del borgo medievale, passeggiare fino al castello del XIII secolo, guardare l’orizzonte che si apre sulla Sabina o goderti una pausa rigenerante alle Terme di Cretone, dove l’acqua sulfurea sgorga pura come la voglia di rimanere un giorno in più.



Ogni sera, musica live in tutto il paese: dall’alto al basso, le note accompagneranno le chiacchiere, le risate e le forchettate.



Insomma: l’estate sta finendo, ma non prima di aver fatto tappa a Cretone. Perché ci sono tanti modi per salutare la bella stagione, ma nessuno è buono come questo.







Info:



Data – 12/14 settembre solo a cena



Località: Cretone (Roma)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



https://www.facebook.com/fuoriportaweb



https://www.instagram.com/fuoriportafortravel