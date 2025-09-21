Frequenze Visive, Roma RM, 21/09/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

set 21 2025
ott 11 2025

Frequenze Visive

dove: Via Ardea 10 - Roma
Roma
info periodo: dall!21 settembre all'11 ottobre
data: da domenica 21 settembre 2025, alle 18:00
a sabato 11 ottobre 2025, alle 21:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: SottoSopra Art Studio
Referente: Rosanna Cerutti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3293387273
Frequenze Visive
Descrizione evento: 
 COMUNICATO STAMPA

 

Frequenze Visive

Mostra collettiva d’arte a cura di Rosanna Cerutti

21 settembre – 11 ottobre 2025

SottoSopra Art Studio – Via Ardea 10, Roma

 

Artisti in mostra

 

Giuseppe Bellini – Marco Castellari – Françoise Cazal – Federica Cipriani – Hos Color – Franco Corsi – Erminia De Grandis – Anna Franci – Gaia Maria Galati – Sergio Guerrini – Adriano Lazzarini – Angela Madonna – Gianni Manni – Mr Marr – Ghazaleh Monshizadeh – Mauro Molinari – Monica Roganti (Monikart) – Sudabeh Rahimzadeh – Eleonora Tordini – Sergio Viscardi (Sergiotto) – Hamid Zare

 

La mostra

 

SottoSopra Art Studio è lieto di presentare “Frequenze Visive”, mostra collettiva d’arte contemporanea che si terrà a Roma dal 21 settembre all’11 ottobre 2025 presso la sede di Via Ardea 10, nel cuore del quartiere San Giovanni.

 

L’esposizione, curata da Rosanna Cerutti, nasce dall’incontro tra arti visive e musica, esplorando la possibilità di tradurre l’universo sonoro attraverso tela, carta, installazioni e materiali eterogenei.

Ogni opera è ispirata a un brano o a un genere musicale e sarà accompagnata da un QR code che consentirà al visitatore di ascoltare il riferimento sonoro direttamente in mostra (si consiglia l’utilizzo di auricolari per una migliore esperienza).

 

Il percorso espositivo si propone quindi come un’esperienza multisensoriale, in cui immagine e suono dialogano per dare vita a nuove percezioni artistiche.

 

Vernissage e performance

 

L’inaugurazione si terrà domenica 21 settembre alle ore 18.00.

Alle 20.00 seguirà la performance “Frequenze Visive”, ideata e curata da Rosanna Cerutti con la collaborazione di Giuseppe Bellini, coreografie di Franco Corsi, e le performance di Michela Galdi e Paloma Dionisi.

 

Finissage

 

La mostra si concluderà sabato 11 ottobre con un workshop di chitarra a cura di Benedetta Ricciardi alle ore 17.00, seguito da un concerto degli allievi della Scuola di Musica “Giuseppe Torelli”, diretti dalla Maestra Antonella Belati.

 

Tematiche della mostra

 

Le opere in esposizione si articolano attorno a diversi filoni creativi:

              •            Colore e Melodia – evocare le emozioni musicali attraverso il colore

              •            Ritmo e Materia – tradurre il ritmo in texture e materiali

              •            Spazi Musicali – paesaggi visivi ispirati a performance o ambienti sonori

              •            Emozioni Sonore – dare forma visiva ai sentimenti trasmessi dalla musica

              •            Paesaggi Sonori Visuali – installazioni che fondono percezioni visive e sonore

 

Una delle opere è stata selezionata come immagine ufficiale della locandina, diventando il simbolo visivo del progetto.

 

Informazioni

 

“Frequenze Visive” sarà visitabile fino all’11 ottobre 2025 presso SottoSopra Art Studio, Via Ardea 10 – Roma (quartiere San Giovanni).

Ingresso libero.

 

📅 Date: 21 settembre – 11 ottobre 2025

📍 Luogo: SottoSopra Art Studio, Via Ardea 10 – Roma

📞 Info: ‪+39 351 7572311

📧 Email: sottosopraartstudio@hotmail.com

🕒 Orari: dal mercoledì alla domenica, ore 16.00 – 20.00; sabato anche 10.00 – 13.00
