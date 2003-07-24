Dopo l'incendio ... la pulizia della Sughereta, Pomezia RM, 27/09/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 27 2025

Dopo l'incendio ... la pulizia della Sughereta

... quelli che amano il bosco...

Letture: ... - Escursioni a Pomezia - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Riserva Natur. Region. della Sughereta di Pomezia
Via pontina Vecchia KM 31,400
data: sabato 27 settembre 2025, dalle 09:30 alle 12:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione CPPS - APS
Referente: Salvatore Pignalosa
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3295812170
Dopo l'incendio ... la pulizia della Sughereta
Descrizione evento: 

	Dopo il devastante incendio che ha interessato la Riserva Naturale Regionale della Sughereta di Pomezia lo scorso 27 agosto e, in precedenza, in altre due occasioni ritorniamo in Sughereta.

	Le associazioni, i gruppi spontanei e singoli cittadini si sono mobilitati per denunciare lo stato di degrado in cui versa tutta l’area ed intervenire.

	E' patrimonio di tutti e va frequentato con rispetto.



	Continuiamo a tenete l'attenzione sull'area partecipando all'evento di Plastic Free Onlus di Pomezia per la pulizia del bosco.

	Indossare scarpe comode.

	Escursione adatta ai bambini.

	In caso di pioggia l'evento verrà rinviato.

	L'appuntamento è all'ingresso principale della Riserva accedendo dalla via Pontina Km 31,400.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Dopo l'incendio ... la pulizia...
Cronache dalla fine d'un'estate
Roma c'è! visite guidate (anche...
Attraverso le differenze
Scenic e-bike tour from the appian...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio