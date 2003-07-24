Descrizione evento:

Dopo il devastante incendio che ha interessato la Riserva Naturale Regionale della Sughereta di Pomezia lo scorso 27 agosto e, in precedenza, in altre due occasioni ritorniamo in Sughereta.

Le associazioni, i gruppi spontanei e singoli cittadini si sono mobilitati per denunciare lo stato di degrado in cui versa tutta l’area ed intervenire.

E' patrimonio di tutti e va frequentato con rispetto. Continuiamo a tenete l'attenzione sull'area partecipando all'evento di Plastic Free Onlus di Pomezia per la pulizia del bosco.

Indossare scarpe comode.

Escursione adatta ai bambini.

In caso di pioggia l'evento verrà rinviato.

L'appuntamento è all'ingresso principale della Riserva accedendo dalla via Pontina Km 31,400.