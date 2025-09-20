Descrizione evento:

La Galleria Ess&rrE il 20 settembre 2025 alle ore 18,00 inaugura la mostra







“Visioni creative”







La Galleria Ess&rrE, con sede al Porto Turistico di Roma è già conosciuta per mostre sia collettive che personali che valorizzano artisti contemporanei italiani, con attenzione alla sperimentazione sia pittorica sia materica in un contesto di assoluta eleganza e creatività dovuta anche alla magnifica location in cui si sviluppa il lavoro degli autori. Essendo la Galleria sul mare, con luce naturale, tramonti, riflessi d’acqua, ecc., l’allestimento sfrutterà la luce ambientale per creare effetti in cui le opere potrebbero rispondere al contesto di Ostia, al confine fra città e mare, natura e architettura.



Il titolo suggerisce che le opere non si limitano a rappresentare ma trasformano: sia lo spazio espositivo sia lo spettatore sono parte di un processo di visione che si evolve, che espande la percezione e l’unione di artisti con stili diversi offre varietà e stimolo: il confronto valorizza le differenze e può dare luogo a dialoghi visuali interessanti. Questa mostra, realizzata e fortemente voluta dagli organizzatori si inserisce bene nella tradizione contemporanea italiana che valorizza materiali poveri, segno e traccia, memoria personale/sociale, con influssi dell’arte materica, dell’astrazione lirica e dell’arte simbolica. Potrebbe richiamare anche quel desiderio di recupero del gesto, del fatto a mano, contro il digitale, contro la riproducibilità massiva, un tema che compare sempre più come reazione all’omologazione visiva.



La mostra è Patrocinata dalla Regione Lazio.



Le opere in esposizione scelte unitamente agli autori sono curate da Alessandra Antonelli, e sono di: Gianluca Bosello, Fabrizio Sola, Anna Maria Tani, Gianluca Tomassi e Dino Ventura



Dal 20 settembre al 3 ottobre 2025 in mostra alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma locale 876 - 00121 Roma



INFO: tel. 328 2799743 - 388 6378032

galleriaesserre@gmail.com - acca@accainarte.it - www.accainarte.it



