Descrizione evento:

Voglia di tour guidato sull’Appia Antica per vedere più siti possibili? Scopri il set dove sono stati girati film tra cui La Grande Bellezza e Ben-Hur. Una guida sarà a tua disposizione per raccontarti le storie più intriganti che hanno popolato il Parco dal 312 aC fino ad oggi. Un viaggio nel tempo sulle due ruote lungo migliaia di anni dove storie di schiavi, imperatori e celebrità si sono incrociate lasciando un segno indelebile nella storia dell’umanità intera.