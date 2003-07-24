Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica & Acquedotti, Roma RM, 28/09/2025 - Lazio in Festa
 

set 28 2025

Pedalando nella natura e nella storia: Appia Antica & Acquedotti

dove: Parco Regionale dell'Appia Antica
Via Appia Antica, 60
data: domenica 28 settembre 2025, dalle 10:30 alle 13:30
Organizzazione: Centro Servizi Appia Antica
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 065135316
Voglia di tour guidato sull’Appia Antica per vedere più siti possibili? Scopri il set dove sono stati girati film tra cui La Grande Bellezza e Ben-Hur. Una guida sarà a tua disposizione per raccontarti le storie più intriganti che hanno popolato il Parco dal 312 aC fino ad oggi. Un viaggio nel tempo sulle due ruote lungo migliaia di anni dove storie di schiavi, imperatori e celebrità si sono incrociate lasciando un segno indelebile nella storia dell’umanità intera.   
