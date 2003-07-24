SAPORI D'AUTUNNO, Nerola RM, 11/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 11 2025
ott 12 2025

SAPORI D'AUTUNNO

CASTELLO DIVINO

Letture: ... - Sagre a Nerola - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: P.za San Sebastiano
data: da sabato 11 ottobre 2025, alle 18:00
a domenica 12 ottobre 2025, alle 18:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: PRO LOCO NEROLA - Vedere pagina fbk
Referente: Giorgio
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3770970541
SAPORI D'AUTUNNO
Descrizione evento: 
 LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA:



	“SAPORI D’AUTUNNO” - NEROLA (RM)



	SABATO 11 OTTOBRE 2025 - dalle 18:00 alle 24:00 (CENA)



	DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 - dalle ore 10:00 alle 18:00 (PRANZO)



	 



	Sapori Nerolesi vi aspettano in questo evento autunnale da trascorrere insieme alla famiglia. Piatti genuini come i “fagioli con le Cicerchiole” (tipica e caratteristica pasta all’uovo), i fantastici frittelli dove il broccolo avvolto dalla morbida pastella, preparata con largo anticipo e fatta lievitare, sarà poi tuffato nell’olio bollente.

	Una volta fritto e dorato sarà pronto per essere servito. Squisito caldo, tiepido ma, ancor meglio, freddo! Inoltre le ormai famose salsicce casarecce nerolesi preparate dal macellaio del paese e cotte sulla brace.

	Bruschette condite con l’olio extra vergine di Nerola e per i buongustai anche aglio da strofinare! 

	Il tutto accompagnato da DEGUSTAZIONI DI VINI provenienti da cantine di tutte le regioni Italiane.

	ESPERTI SOMMELIER a vostra disposizione che vi sapranno consigliare sull'abbinamento dei piatti e su quale vino degustare in base ai vostri gusti.

	VI ABBIAMO CONVINTO? ANCHE TANTISSIME ATTRAZIONI:



	MERCATINO DELL' ARTIGIANATO

	MUSICA DAL VIVO E BALLI DI GRUPPO

	BELLISSIMO CENTRO STORICO DA VISITARE

	MENU COMPLETO €18



	 



	DISPONIBILE:

	MENU NO CARNE

	PARCHEGGIO GRATUITO

	SERVIZIO PAGO BANCOMAT



	 



	VENITE A NEROLA, VI ASPETTIAMO PER SCOPRIRE I NOSTRI SAPORI D'AUTUNNO, DEGUSTANDO UN'OTTIMO VINO !



	 



	Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

	Tel. 377.0970541



	N.B. in caso di MALTEMPO sarà rinviata al FINE SETTIMANA SUCCESSIVO. 



	 



	COME RAGGIUNGERCI:

	Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.



	. Da Roma è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.



	. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola. 
Apri il calendario
