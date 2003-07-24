Descrizione evento:

LA PRO LOCO NEROLA, PRESENTA:



“SAPORI D’AUTUNNO” - NEROLA (RM)



SABATO 11 OTTOBRE 2025 - dalle 18:00 alle 24:00 (CENA)



DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 - dalle ore 10:00 alle 18:00 (PRANZO)







Sapori Nerolesi vi aspettano in questo evento autunnale da trascorrere insieme alla famiglia. Piatti genuini come i “fagioli con le Cicerchiole” (tipica e caratteristica pasta all’uovo), i fantastici frittelli dove il broccolo avvolto dalla morbida pastella, preparata con largo anticipo e fatta lievitare, sarà poi tuffato nell’olio bollente.

Una volta fritto e dorato sarà pronto per essere servito. Squisito caldo, tiepido ma, ancor meglio, freddo! Inoltre le ormai famose salsicce casarecce nerolesi preparate dal macellaio del paese e cotte sulla brace.

Bruschette condite con l’olio extra vergine di Nerola e per i buongustai anche aglio da strofinare!

Il tutto accompagnato da DEGUSTAZIONI DI VINI provenienti da cantine di tutte le regioni Italiane.

ESPERTI SOMMELIER a vostra disposizione che vi sapranno consigliare sull'abbinamento dei piatti e su quale vino degustare in base ai vostri gusti.

VI ABBIAMO CONVINTO? ANCHE TANTISSIME ATTRAZIONI:



MERCATINO DELL' ARTIGIANATO

MUSICA DAL VIVO E BALLI DI GRUPPO

BELLISSIMO CENTRO STORICO DA VISITARE

MENU COMPLETO €18







DISPONIBILE:

MENU NO CARNE

PARCHEGGIO GRATUITO

SERVIZIO PAGO BANCOMAT







VENITE A NEROLA, VI ASPETTIAMO PER SCOPRIRE I NOSTRI SAPORI D'AUTUNNO, DEGUSTANDO UN'OTTIMO VINO !







Info, pagina fbk: Pro Loco Nerola

Tel. 377.0970541



N.B. in caso di MALTEMPO sarà rinviata al FINE SETTIMANA SUCCESSIVO.







COME RAGGIUNGERCI:

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.



. Da Roma è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.



. Da Rieti percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’uscita per Nerola all’altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.