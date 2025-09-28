Letture: ... - Escursioni a Subiaco - RM
|dove:
|Monte Autore
Monte Autore
|data:
|domenica 28 settembre 2025, dalle 08:15 alle 18:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|GreenTrek.it
|Referente:
|GreenTrek.it
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Vieni a scoprire come vivevano la montagna i primi escursionisti.
Un viaggio nel passato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini tra faggete lussureggianti e panoramiche vedute.
Andremo alla conquista di Monte Autore (1885m), un autentico balcone naturale in grado di regalarci una visuale unica sulle vette al confine tra Lazio e Abruzzo.
Cammineremo lungo itinerari noti sin dall’epoca del Grand Tour per la natura selvaggia, il folklore e le tradizioni.
Ripercorreremo le orme dei nostri illustri predecessori, artisti ed escursionisti dei secoli passati, giunti fin qui alla ricerca del sublime e della bellezza
E' l'occasione ideale per vivere, in buona compagnia, una splendida Domenica in natura.
Non aspettare! Vieni con noi!
Iscrizioni aperte fino a Venerdì 26 Settembre 2025 ore 20:00
VAI SUL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE ed PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-autore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Autore-28-09-2025&mtm_kwd=Escursione-Autore-Link-Sito-28-09-2025