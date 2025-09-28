Trekking a Monte Autore, Subiaco RM, 28/09/2025 - Lazio in Festa
 

set 28 2025

Trekking a Monte Autore

"Sulle Tracce di Enrico Coleman"

Letture: ... - Escursioni a Subiaco - RM

dove: Monte Autore
Monte Autore
data: domenica 28 settembre 2025, dalle 08:15 alle 18:00
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking a Monte Autore
Vieni a scoprire come vivevano la montagna i primi escursionisti.



 



Un viaggio nel passato all’interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini tra faggete lussureggianti e panoramiche vedute.



 



Andremo alla conquista di Monte Autore (1885m), un autentico balcone naturale in grado di regalarci una visuale unica sulle vette al confine tra Lazio e Abruzzo.



 



Cammineremo lungo itinerari noti sin dall’epoca del Grand Tour per la natura selvaggia, il folklore e le tradizioni.



 



Ripercorreremo le orme dei nostri illustri predecessori, artisti ed escursionisti dei secoli passati, giunti fin qui alla ricerca del sublime e della bellezza



 



E' l'occasione ideale per vivere, in buona compagnia, una splendida Domenica in natura.



 



Non aspettare! Vieni con noi!



 



Iscrizioni aperte fino a Venerdì 26 Settembre 2025 ore 20:00



 



VAI SUL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE ed PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-monte-autore/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Autore-28-09-2025&mtm_kwd=Escursione-Autore-Link-Sito-28-09-2025
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio