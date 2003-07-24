Descrizione evento:

Domenica 28 settembre 2025 il Bioparco di Roma organizza una giornata di sensibilizzazione dal titolo “Vietnamazing” sulla biodiversità del Vietnam, dove molte specie di animali e piante rischiano l'estinzione a causa del bracconaggio e della perdita di habitat. L’evento si svolge in adesione alla campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Europea Zoo e Acquari (EAZA) che ha l‘obiettivo di unire le forze con i partner vietnamiti e internazionali per la conservazione, collegando i processi di pianificazione della conservazione in situ ed ex situ alle azioni sforzi di ripristino degli habitat, attraverso la ricerca scientifica, l'educazione alla conservazione e la raccolta di fondi.



Domenica dalle 11.00 alle 17.00 i visitatori troveranno nel parco tre postazioni tematiche. ‘Vietnamemory’, con un gioco del memory gigante per conoscere il gibbone dalle guance bianche, la testuggine palustre del Vietnam, la lucertola coccodrillo e molte altre specie. Nella seconda stazione ci sarà il gioco ‘stai in campana’, in cui ci saranno nove specie da salvare nelle caselle di una campana tracciata a terra. Man mano che si salterà da una all’altra casella, l’operatore didattico svelerà il nome della specie, approfondirà la conoscenza della biologia e del comportamento e illustrerà le cause di minaccia.

‘Una caccia a fin di bene’ è la divertente attività della terza postazione che si svolgerà all’interno dell’orto didattico. Si tratta di una caccia al tesoro, in cui i bambini dovranno trovare tra i cespugli e i rami degli alberi quindici icone di oggetti ispirati alle tematiche del commercio di animali da compagnia, dei viaggi sostenibili e della fast fashion. Raccolte tutte le icone, i partecipanti le riorganizzeranno per argomento su un tabellone e l’operatore fornirà le spiegazioni e gli approfondimenti.

L’obiettivo delle attività ideate per l’occasione dallo staff Bioparco è sottolineare il valore della mission degli zoo moderni e l’importanza del coinvolgimento del singolo per la salvaguardia della biodiversità.



Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.

Maggiori info su bioparco.it



Credit foto:

testuggine: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco, le altre 2: Archivio Bioparco