Cuore Quadri e non solo..., Monte Porzio Catone RM, 27/09/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

set 27 2025

Cuore Quadri e non solo...

Prima mostra personale di Cristian Ciprari

Letture: ... - Mostre a Monte Porzio Catone - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Medina Art Gallery Castelli Romani
Piazza del Mercato 9
data: sabato 27 settembre 2025, dalle 17:00 alle 20:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Medina Art Gallery Castelli Romani
Referente: Valeria Rufini Ferranti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 062752264
Descrizione evento: 
Per secoli il cuore ha accompagnato simbolicamente l’essere umano in ogni cultura: da organo vitale che incessantemente “porta la vita” a sede metaforica di ogni nostra emozione. Cristian Ciprari, artista originario dei Castelli Romani, ex orafo, ha sempre vissuto con un principio chiaro e semplice: testa e cuore. Dopo la pandemia Covid-19, è iniziata la sua ricerca artistica per riavvicinare le persone in un periodo di distanze relazionali, facendo del cuore rosso stilizzato il fulcro della sua poetica visiva. L’artista fonde una serie di tecniche miste, dalla stampante 3D, a strutture di ferro che rendono le sue opere anche degli oggetti di design a tecniche più tradizionali per trasmettere il messaggio più potente del mondo. Con le sue esplosioni di colore che richiamano il dripping e le scritte che rimandano alla Pop Art, Ciprari tratta la materia in modo consapevole invitandoci a riscoprire il valore dell’amore per sé stessi in un periodo nel quale i mass media cercano di distrarci da una visione più solidale della vita. La sua arte è una continua esortazione tanto semplice quanto profonda: AMA-TI, per accoglierci con rispetto e tenerezza l’uno verso l’altro.



Comunicato stampa a cura di Livia Brunelli



Mostra curata da Valeria Rufini Ferranti



 



IG Social: https://www.instagram.com/medinacastelli.arte/



FB Social: https://www.facebook.com/medinacastelli.arte
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Forest-bathing a tor marancia,...
A new circle in the spiral of the...
Cuore quadri e non solo...
Domenica 28 settembre al bioparco...
Omogirando il cimitero acattolico
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio