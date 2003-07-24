Descrizione evento:

Per secoli il cuore ha accompagnato simbolicamente l’essere umano in ogni cultura: da organo vitale che incessantemente “porta la vita” a sede metaforica di ogni nostra emozione. Cristian Ciprari, artista originario dei Castelli Romani, ex orafo, ha sempre vissuto con un principio chiaro e semplice: testa e cuore. Dopo la pandemia Covid-19, è iniziata la sua ricerca artistica per riavvicinare le persone in un periodo di distanze relazionali, facendo del cuore rosso stilizzato il fulcro della sua poetica visiva. L’artista fonde una serie di tecniche miste, dalla stampante 3D, a strutture di ferro che rendono le sue opere anche degli oggetti di design a tecniche più tradizionali per trasmettere il messaggio più potente del mondo. Con le sue esplosioni di colore che richiamano il dripping e le scritte che rimandano alla Pop Art, Ciprari tratta la materia in modo consapevole invitandoci a riscoprire il valore dell’amore per sé stessi in un periodo nel quale i mass media cercano di distrarci da una visione più solidale della vita. La sua arte è una continua esortazione tanto semplice quanto profonda: AMA-TI, per accoglierci con rispetto e tenerezza l’uno verso l’altro.



