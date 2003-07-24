Descrizione evento:

In Sabina la prova costume non esiste più: è tempo di “prova forchetta”!



Casaprota, cuore pulsante della Sabina reatina, torna a celebrare i sapori autentici del territorio con la sua Festa d’Autunno, in programma sabato 25 ottobre a cena e domenica 26 ottobre a pranzo. Un appuntamento che è ormai una tradizione per buongustai e curiosi, pronti a tuffarsi nei piatti tipici di una terra che da secoli custodisce l’arte del mangiare bene.



Il menù è un viaggio nel gusto sabino: dalla castagna rossa del Cicolano di Mercetelli all’amatriciana di Amatrice, senza dimenticare arrosticini, bruschette e salsicce, strengozzi piccanti aglio e perza, pizze fritte di Torricella in Sabina e naturalmente litri di olio EVO, vanto assoluto della Sabina e primo in Europa ad aver ottenuto la DOP. Tutto accompagnato dalle birre artigianali prodotte nel reatino.





In più, siamo in piena raccolta delle olive: ecco l’occasione per assistere dal vivo alla frangitura nei frantoi locali, un rito antico che racconta la ricchezza agricola della Sabina.



Il programma, ancora in via di definizione, mescolerà come sempre tradizione, musica e divertimento: passeggiate, spettacoli, degustazioni, attività per grandi e piccoli e tanta allegria tra i vicoli del borgo. Insomma, due giornate che promettono un’atmosfera autentica e coinvolgente, come da buona tradizione casaprotana.





Ma Casaprota è anche storia e paesaggio: arroccata tra i monti Sabini e a due passi dal Terminillo, offre scorci unici tra boschi di castagni e querce. L’antico portale rinascimentale, il Palazzo Filippi con la sua torre circolare e i reperti romani disseminati nel territorio rendono il borgo un piccolo scrigno di arte e memoria, ideale da scoprire tra una degustazione e l’altra.



Un fine settimana che unisce la genuinità dei sapori sabini alla bellezza del territorio reatino, tra vicoli ciottolosi, panorami mozzafiato e il calore della sua gente.



Casaprota vi aspetta: perché in Sabina l’autunno non si celebra con le foglie che cadono, ma con calici alzati e piatti pieni.







Info:



Data – 25/26 ottobre



Località: Casaprota (RI)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



https://www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel



Area Sosta Camper: Area Attrezzata Comunale – Casaprota Rieti Lazio