L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Sabato 4 ottobre 2025, h 16.30

Gita in battello sul Tevere con visita guidata sulle bellezze di Roma.

Evento da prenotare e saldare in anticipo.

Guida: Valeria Scuderi

Costo: per chi paga al momento della prenotazione: €25 nuovi iscritti; €23 soci.

Per chi rimanda il pagamento al giorno della gita: €30 nuovi iscritti; €27 soci.

Ragazzi (da 14 a 17 anni): €20 nuovi iscritti; Soci €17.

Bambini (da 6 a 13 anni): €17 nuovi iscritti; Soci €15.

Gratis (bambini da 0 a 5 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907, o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/49Abq4O



Sabato 4 ottobre 2025, h 16.30

A spasso con gli Imperatori.

Divertente "visita per bambini" dal Campidoglio alla Valle del Colosseo, attraversando i Fori Imperiali.

Guida/operatore didattico: Andrea Leoni.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o al 3914124246 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3KNTMjP



Domenica 5 ottobre 2025, h 11.00

Caccia al tesoro nei giardini segreti di Villa Borghese

Divertente "visita giocata per bambini" a caccia di indizi per scoprire storia e segreti dei giardini di villa Borghese, dove nascosti nel verde vivono animali fantastici e divinità mitologiche che noi scoveremo seguendo la mappa del tesoro.

Guida/operatore didattico: Andrea Veronica Peresano.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3426701353 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/3wzd2xe



Domenica 5 ottobre 2025, h 11.00

Le Terme di Caracalla: mens sana in corpore sano.

Visita guidata a soli €15 comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese.

Guida: uno storico dell'arte e guida turistica della città di Roma.

Costo: €15 intero; €13 disabili e loro accompagnatori, ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

+ Biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

*La visita è adatta anche per bambini e ragazzi.

Per ulteriori info bit.ly/4i461bb



Domenica 5 ottobre 2025, h 15.45

Villa Adriana a Tivoli nei colori del tramonto

Visita guidata a solo €15 comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese.

Guida: Valeria Scuderi.

Costo: €15 intero; €13 disabili e loro accompagnatori, ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

+ Biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/449btDb



Domenica 5 ottobre 2025, h 16.00

Gli Scavi di Ostia Antica spiegati ai bambini.

Divertente visita guidata pensata per i bambini a soli €10 comprensivi di biglietto d'ingresso la 1° domenica del mese.

Guida/operatore didattico: Valeria Scuderi

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni)

+ Biglietto d'ingresso gratuito la prima domenica del mese.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/46VmHi0



Domenica 5 ottobre 2025, h 17.00

Tramonti Imperiali

Luci su Nerone.

Unisciti a noi per un itinerario al tramonto per scoprire la controversa figura di Nerone, del suo acquedotto e della sua Domus Aurea, passeggiando da piazza della Navicella alle pendici del Colle Oppio, seguendo le arcate dell'acquedotto Neroniano che alimentava ninfei, fontane, terme un laghetto artificiale e la mitica “coenatio rotunda”, la leggendaria sala da pranzo rotante della Domus Aurea.

Guide: Giordano Ghini e Andrea Leoni.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili e loro accompagnatori; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3914124246 o al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Per ulteriori info bit.ly/4nWGVOf





BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili e loro accompagnatori

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.