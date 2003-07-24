Letture: ... - Enogastronomia a Tarano - RI
|dove:
|Azienda Agricola Olio Sapora
Via Sant'Antonino 8
|data:
|domenica 26 ottobre 2025, dalle 09:30 alle 17:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
|Organizzazione:
|La Fattoria di Wendy APS
|Referente:
|Sonia
|E-mail:
|Telefono:
|3392565167
Preparati a vivere uno splendido evento a tema "Olio" tra gli ulivi secolari, partecipando alla raccolta delle olive, svolta ancora a mano, al workshop di assaggio professionale dell'olio, al pranzo Contadino, al percorso di conoscenza nel frantoio in compagnia di esperti olivicoltori.
• Scegli una giornata fuoriporta dai ritmi lenti e improntata alla convivialità. Immergiti in paesaggi incantevoli e conosci più da vicino "l'oro verde".
📍Posti limitati.
✔Prenotazione obbligatoria entro il 19 Ottobre.
🗓 Domenica 26 Ottobre 2025
⏰ 9:30 / 17:00
Azienda Agricola "Olio Sapora"
Via Sant'Antonino n.ro 8
02040 - Tarano (Rieti)
COME ARRIVARE:
Provenendo da Roma, autostrada A1 uscita Ponzano-Soratte direzione Stimigliano fino a Tarano.
https://www.facebook.com/share/1CKCWW5JiD/