Artigiano dell'Olio Nuovo per 1 giorno, Tarano RI, 26/10/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 26 2025

Artigiano dell'Olio Nuovo per 1 giorno

Giornata in Frantoio

Letture: ... - Enogastronomia a Tarano - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Azienda Agricola Olio Sapora
Via Sant'Antonino 8
data: domenica 26 ottobre 2025, dalle 09:30 alle 17:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: La Fattoria di Wendy APS
Referente: Sonia
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3392565167
Artigiano dell'Olio Nuovo per 1 giorno
Descrizione evento: 
 Preparati a vivere uno splendido evento a tema "Olio" tra gli ulivi secolari, partecipando alla raccolta delle olive, svolta ancora a mano, al workshop di assaggio professionale dell'olio, al pranzo Contadino, al percorso di conoscenza nel frantoio in compagnia di esperti olivicoltori. 



	 



	• Scegli una giornata fuoriporta dai ritmi lenti e improntata alla convivialità. Immergiti in paesaggi incantevoli e conosci più da vicino "l'oro verde". 



	 



	📍Posti limitati.



	✔Prenotazione obbligatoria entro il 19 Ottobre. 



	 



	🗓 Domenica 26 Ottobre 2025



	⏰ 9:30 / 17:00



	Azienda Agricola "Olio Sapora"



	Via Sant'Antonino n.ro 8



	02040 - Tarano (Rieti) 



	 



	COME ARRIVARE:



	Provenendo da Roma, autostrada A1 uscita Ponzano-Soratte direzione Stimigliano fino a Tarano. 



	 



	https://www.facebook.com/share/1CKCWW5JiD/
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Artigiano dell'olio nuovo per 1...
Italiani
Roma c'è! visite guidate (anche...
Larp da camera. rassegna di...
Casaprota, festa d’autunno –...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio