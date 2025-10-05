Letture: ... - Enogastronomia a Orvinio - RI
|dove:
|Orvinio
Collevecchio
|data:
|domenica 5 ottobre 2025, dalle 10:30 alle 18:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Orviniando APS
|Referente:
|Domenico Alivernini
|E-mail:
|Telefono:
|3807339117
Il 5 ottobre torna EnOrvinio, il percorso eno-gastronomico che vi porterà alla scoperta del centro storico di Orvinio, uno dei borghi più belli d'Italia. Una giornata da trascorrere piacevolmente lungo i caratteristici vicoli del borgo tra degustazioni enologiche, stand gastronomici di prelibatezze reatine, mercanti dell’artigianato e dei prodotti agricoli, musica e tanto altro ancora!!! Seguiteci per gli aggiornamenti che vi sveleremo man mano; Vi aspettiamo!