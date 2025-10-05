EnOrvinio, Orvinio RI, 05/10/2025 - Lazio in Festa
 

ott 05 2025

EnOrvinio

percorso enogastronomico

Letture: ... - Enogastronomia a Orvinio - RI

dove: Orvinio
Collevecchio
data: domenica 5 ottobre 2025, dalle 10:30 alle 18:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: Orviniando APS
Referente: Domenico Alivernini
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3807339117
EnOrvinio
Descrizione evento: 
Il 5 ottobre torna EnOrvinio, il percorso eno-gastronomico che vi porterà alla scoperta del centro storico di Orvinio, uno dei borghi più belli d'Italia. Una giornata da trascorrere piacevolmente lungo i caratteristici vicoli del borgo tra degustazioni enologiche, stand gastronomici di prelibatezze reatine, mercanti dell’artigianato e dei prodotti agricoli, musica e tanto altro ancora!!! Seguiteci per gli aggiornamenti che vi sveleremo man mano; Vi aspettiamo!
