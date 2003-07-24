Letture: ... - Sagre a Monteflavio - RM
|dove:
|Monteflavio piazza vittorio Emanuele lll
Monteflavio
|data:
|domenica 12 ottobre 2025, dalle 11:00 alle 17:00
|intrattenimenti:
|Si balla
|info sul luogo:
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|PRO loco Monteflavio aps
|Referente:
|Pierluigi Giacomelli
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3792716324
Sta per tornare uno degli eventi monteflaviesi più attesi dell’anno, con una novità!🤩
MENÙ:
Polenta bianca
Polenta rossa
Vino Illimitato 🍷
…e altre delizie realizzate dalla Pro Loco😍
Il 12 ottobre 2025 torna la SAGRA DELLA POLENTA‼️
Vi aspettiamo a:
📍Monteflavio (RM) - Piazza Vittorio Emanuele III
🗓️12 OTTOBRE 2025
🕙 ore 11 apertura casse
🕛 ore 12 apertura stand gastronomico
Musica dal vivo‼️
.
.
VI ASPETTIAMO❗️
#sagra#food#cibo#polenta#carne#prolocomonteflavio#tradizione