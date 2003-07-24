Sagra della polenta 12 ottobre 2025, Monteflavio RM, 12/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 12 2025

Sagra della polenta 12 ottobre 2025

Sagra della polenta

Letture: ... - Sagre a Monteflavio - RM

dove: Monteflavio piazza vittorio Emanuele lll
Monteflavio
data: domenica 12 ottobre 2025, dalle 11:00 alle 17:00
intrattenimenti: Si balla
Organizzazione: PRO loco Monteflavio aps
Referente: Pierluigi Giacomelli
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3792716324
Sagra della polenta 12 ottobre 2025
Descrizione evento: 
Sta per tornare uno degli eventi monteflaviesi più attesi dell’anno, con una novità!🤩



 



MENÙ: 



Polenta bianca 



Polenta rossa 



Vino Illimitato 🍷



…e altre delizie realizzate dalla Pro Loco😍



 



Il 12 ottobre 2025 torna la SAGRA DELLA POLENTA‼️



Vi aspettiamo a: 



📍Monteflavio (RM) - Piazza Vittorio Emanuele III



🗓️12 OTTOBRE 2025



🕙 ore 11 apertura casse 



🕛 ore 12 apertura stand gastronomico



 



Musica dal vivo‼️ 



.



.



VI ASPETTIAMO❗️



 



#sagra#food#cibo#polenta#carne#prolocomonteflavio#tradizione

 
