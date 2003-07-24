Descrizione evento:

Unisciti a noi per questo suggestivo itinerario nel Parco Regionale dei Monti Simbruini.







Vieni a scoprire le meraviglie ed i panorami di questa terra ai confini tra Lazio ed Abruzzo, nella magica atmosfera dell'autunno.







Ci aspetta un percorso all'interno dell'altopiano che domina la valle dell'Aniene.



Attraverseremo densi boschi di faggio e le caratteristiche pianure carsiche di questa zona.







Se saremo fortunati, potremmo ammirare i colori autunnali degli alberi (Foliage) e godere di questo incredibile spettacolo.







Scopriremo insieme la storia naturale di questi luoghi, racconteremo le vite degli uomini che qui hanno vissuto e da qui sono passati.







Immersi nel silenzio, avremo la possibilità di tornare in contatto con un territorio più vero ed autentico. Un'esperienza rigenerante: un antidoto contro lo stress, il rumore e il caos della grande città.







Che stai aspettando!



L'autunno sta lanciando il suo richiamo...!









Iscrizioni aperte fino a Sabato 11 Ottobre 2025 ore 12:00







VAI AL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA





https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-campaegli-camposecco/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Camposecco-12-10-2025&mtm_kwd=Escursione-Camposecco-Link-Sito-12-10-2025