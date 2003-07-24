Trekking a Camposecco, Cervara di Roma RM, 12/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 12 2025

Trekking a Camposecco

"Le Pianure del Silenzio"

Letture: ... - Escursioni a Cervara di Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Camposecco
Camposecco
data: domenica 12 ottobre 2025, dalle 08:15 alle 18:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: GreenTrek.it
Referente: GreenTrek.it
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Trekking a Camposecco
Descrizione evento: 
Unisciti a noi per questo suggestivo itinerario nel Parco Regionale dei Monti Simbruini



 



Vieni a scoprire le meraviglie ed i panorami di questa terra ai confini tra Lazio ed Abruzzo, nella magica atmosfera dell'autunno.



 



Ci aspetta un percorso all'interno dell'altopiano che domina la valle dell'Aniene.



Attraverseremo densi boschi di faggio e le caratteristiche pianure carsiche di questa zona.



 



Se saremo fortunati, potremmo ammirare i colori autunnali degli alberi (Foliage) e godere di questo incredibile spettacolo.



 



Scopriremo insieme la storia naturale di questi luoghi, racconteremo le vite degli uomini che qui hanno vissuto e da qui sono passati.



 



Immersi nel silenzio, avremo la possibilità di tornare in contatto con un territorio più vero ed autentico. Un'esperienza rigenerante: un antidoto contro lo stress, il rumore e il caos della grande città.



 



Che stai aspettando!



L'autunno sta lanciando il suo richiamo...!

 



 



Iscrizioni aperte fino a Sabato 11 Ottobre 2025 ore 12:00



 



VAI AL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA





https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-campaegli-camposecco/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Camposecco-12-10-2025&mtm_kwd=Escursione-Camposecco-Link-Sito-12-10-2025
