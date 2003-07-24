Letture: ... - Escursioni a Cervara di Roma - RM
|dove:
|Camposecco
Camposecco
|data:
|domenica 12 ottobre 2025, dalle 08:15 alle 18:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|GreenTrek.it
|Referente:
|GreenTrek.it
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
Unisciti a noi per questo suggestivo itinerario nel Parco Regionale dei Monti Simbruini.
Vieni a scoprire le meraviglie ed i panorami di questa terra ai confini tra Lazio ed Abruzzo, nella magica atmosfera dell'autunno.
Ci aspetta un percorso all'interno dell'altopiano che domina la valle dell'Aniene.
Attraverseremo densi boschi di faggio e le caratteristiche pianure carsiche di questa zona.
Se saremo fortunati, potremmo ammirare i colori autunnali degli alberi (Foliage) e godere di questo incredibile spettacolo.
Scopriremo insieme la storia naturale di questi luoghi, racconteremo le vite degli uomini che qui hanno vissuto e da qui sono passati.
Immersi nel silenzio, avremo la possibilità di tornare in contatto con un territorio più vero ed autentico. Un'esperienza rigenerante: un antidoto contro lo stress, il rumore e il caos della grande città.
Che stai aspettando!
L'autunno sta lanciando il suo richiamo...!
Iscrizioni aperte fino a Sabato 11 Ottobre 2025 ore 12:00
VAI AL NOSTRO SITO PER INFO COMPLETE e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
https://www.greentrek.it/escursioni/escursione-campaegli-camposecco/?mtm_campaign=Lazioinfesta-Escursione-Camposecco-12-10-2025&mtm_kwd=Escursione-Camposecco-Link-Sito-12-10-2025