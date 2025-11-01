Letture: ... - Sagre a Riofreddo - RM
|dove:
|Piazza Ricciotti Garibaldi
|data:
|da sabato 1 novembre 2025, alle 12:00
a domenica 2 novembre 2025, alle 17:00
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
|Organizzazione:
|Associazione Pro Loco Riofreddo
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Telefono:
41° Edizione della FESTA DELLA CASTAGNA
che si terrà a Riofreddo (Rm)
Sabato 1 e Domenica 2 Novembre 2025
Torna la storica Festa della Castagna nell’ormai solita versione a Passeggiata.
Giunta alla sua Quarantunesima edizione, la festa si svolgerà presso le strade del borgo di Riofreddo.
L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12:00 con:
- MENU COMPLETO a 18€:
Bruschetta, Polenta (o in alternativa Fettuccine con funghi e salsiccia), Arrosticini e Salsiccia alla brace, Pane, Bibita, Dolce e Castagne Arrosto
- MENU BAMBINO a 5€:
Hot dog e Coca-cola
Per info 3408304653 - 3479084474
Info e Pagina Evento
Sito web: www.prolocoriofreddo.it
Pagina Facebook: Pro Loco Riofreddo
Email: proloco.riofreddo.1969@gmail.com
COME RAGGIUNGERE RIOFREDDO
In automobile:
Per quanto riguarda gli accessi in automobile, Riofreddo gode di una posizione particolarmente privilegiata, in quanto si può raggiungere agevolmente attraverso l'autostrada dei Parchi A24 dalle uscite di Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola, con la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria.
Autostrada A24 Roma-L'Aquila:
uscire al casello Vicovaro-Mandela, proseguire verso Arsoli e Carsoli per circa Km 15, bivio a sinistra per Riofreddo(s.p. 38/a); oppure uscire al casello Carsoli-Oricola, tornare indietro verso Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo (s.p. 38/a).
Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria:
Da Roma arrivare fino al Km 63,400, bivio a sinistra per Riofreddo (s.p. 38/a).
Trasporti Pubblici:
Le autolinee di trasporto pubblico CO.TRA.L. collegano Riofreddo a Roma in circa 50 minuti, percorrendo l'Autostrada A24 dei Parchi e la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria. Le stesse autolinee consentono di raggiungere anche Tivoli in circa 30 minuti. La linea ferroviaria Roma-Pescara permette di arrivare a Riofreddo dalle stazioni di Arsoli e di Carsoli.
Autolinee CO.TRA.L.:
partenze dal terminal di Ponte Mammolo, in corrispondenza della fermata della metropolitana linea B attraverso le direttrici Roma-Subiaco, Roma-Carsoli, Roma-Vivaro.