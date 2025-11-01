41a Festa Della Castagna, Riofreddo RM, 01/11/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

nov 01 2025
nov 02 2025

41a Festa Della Castagna

Letture: ... - Sagre a Riofreddo - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza Ricciotti Garibaldi
data: da sabato 1 novembre 2025, alle 12:00
a domenica 2 novembre 2025, alle 17:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Pro Loco Riofreddo
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
41° Edizione della FESTA DELLA CASTAGNA



che si terrà a Riofreddo (Rm) 









Sabato 1 e Domenica 2 Novembre 2025









Torna la storica Festa della Castagna nell’ormai solita versione a Passeggiata.

Giunta alla sua Quarantunesima edizione, la festa si svolgerà presso le strade del borgo di Riofreddo.









                 L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12:00 con:





- MENU COMPLETO a 18€: 



Bruschetta, Polenta (o in alternativa Fettuccine con funghi e salsiccia), Arrosticini e Salsiccia alla brace, Pane, Bibita, Dolce e Castagne Arrosto



- MENU BAMBINO a 5€: 



Hot dog e Coca-cola









Per info 3408304653 - 3479084474









Info e Pagina Evento









Sito  web: www.prolocoriofreddo.it 









Pagina Facebook: Pro Loco Riofreddo









Email: proloco.riofreddo.1969@gmail.com









COME RAGGIUNGERE RIOFREDDO



In automobile:



Per quanto riguarda gli accessi in automobile, Riofreddo gode di una posizione particolarmente privilegiata, in quanto si può raggiungere agevolmente attraverso l'autostrada dei Parchi A24 dalle uscite di Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola, con la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria.



Autostrada A24 Roma-L'Aquila:



uscire al casello Vicovaro-Mandela, proseguire verso Arsoli e Carsoli per circa Km 15, bivio a sinistra per Riofreddo(s.p. 38/a); oppure uscire al casello Carsoli-Oricola, tornare indietro verso Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo (s.p. 38/a).



Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria:



Da Roma arrivare fino al Km 63,400, bivio a sinistra per Riofreddo (s.p. 38/a).









Trasporti Pubblici:



Le autolinee di trasporto pubblico CO.TRA.L. collegano Riofreddo a Roma in circa 50 minuti, percorrendo l'Autostrada A24 dei Parchi e la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria. Le stesse autolinee consentono di raggiungere anche Tivoli in circa 30 minuti. La linea ferroviaria Roma-Pescara permette di arrivare a Riofreddo dalle stazioni di Arsoli e di Carsoli.



Autolinee CO.TRA.L.:



partenze dal terminal di Ponte Mammolo, in corrispondenza della fermata della metropolitana linea B attraverso le direttrici Roma-Subiaco, Roma-Carsoli, Roma-Vivaro.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Trekking a monte gennaro
Al teatro golden arriva "un letto...
Ravel + 150
Festival delle passeggiate. non...
Spazio scena: effetti collaterali...
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio