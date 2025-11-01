Descrizione evento:

41° Edizione della FESTA DELLA CASTAGNA



che si terrà a Riofreddo (Rm)









Sabato 1 e Domenica 2 Novembre 2025









Torna la storica Festa della Castagna nell’ormai solita versione a Passeggiata.

Giunta alla sua Quarantunesima edizione, la festa si svolgerà presso le strade del borgo di Riofreddo.









L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12:00 con:





- MENU COMPLETO a 18€:



Bruschetta, Polenta (o in alternativa Fettuccine con funghi e salsiccia), Arrosticini e Salsiccia alla brace, Pane, Bibita, Dolce e Castagne Arrosto



- MENU BAMBINO a 5€:



Hot dog e Coca-cola









Per info 3408304653 - 3479084474









Info e Pagina Evento









Sito web: www.prolocoriofreddo.it









Pagina Facebook: Pro Loco Riofreddo









Email: proloco.riofreddo.1969@gmail.com









COME RAGGIUNGERE RIOFREDDO



In automobile:



Per quanto riguarda gli accessi in automobile, Riofreddo gode di una posizione particolarmente privilegiata, in quanto si può raggiungere agevolmente attraverso l'autostrada dei Parchi A24 dalle uscite di Vicovaro-Mandela e Carsoli-Oricola, con la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria.



Autostrada A24 Roma-L'Aquila:



uscire al casello Vicovaro-Mandela, proseguire verso Arsoli e Carsoli per circa Km 15, bivio a sinistra per Riofreddo(s.p. 38/a); oppure uscire al casello Carsoli-Oricola, tornare indietro verso Roma per circa 8 Km, bivio a destra per Riofreddo (s.p. 38/a).



Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria:



Da Roma arrivare fino al Km 63,400, bivio a sinistra per Riofreddo (s.p. 38/a).









Trasporti Pubblici:



Le autolinee di trasporto pubblico CO.TRA.L. collegano Riofreddo a Roma in circa 50 minuti, percorrendo l'Autostrada A24 dei Parchi e la Strada Statale nr.5 Tiburtina Valeria. Le stesse autolinee consentono di raggiungere anche Tivoli in circa 30 minuti. La linea ferroviaria Roma-Pescara permette di arrivare a Riofreddo dalle stazioni di Arsoli e di Carsoli.



Autolinee CO.TRA.L.:



partenze dal terminal di Ponte Mammolo, in corrispondenza della fermata della metropolitana linea B attraverso le direttrici Roma-Subiaco, Roma-Carsoli, Roma-Vivaro.