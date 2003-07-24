Letture: ... - Sagre a Castelnuovo di Porto - RM
|dove:
|Centro storico
|data:
|domenica 19 ottobre 2025, dalle 12:00 alle 16:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|Organizzazione:
|Associazione La Pleiade di Castelnuovo di Porto
|Referente:
|Raffaele
|E-mail:
|Telefono:
Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto domenica 19 ottobre 2025
Castelnuovo di Porto – Centro storico
Domenica 19 ottobre
ore 12:00 Apertura stand gastronomico
L'Associazione pur vigilando attentamente declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante la sagra a persone, animali e cose.
Informazioni:
www.facebook.com/groups/417820971633265/