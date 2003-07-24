Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto domenica 19 ottobre 2025, Castelnuovo di Porto RM, 19/10/2025 - Lazio in Festa
 

ott 19 2025

Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto domenica 19 ottobre 2025

dove: Centro storico
data: domenica 19 ottobre 2025, dalle 12:00 alle 16:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Associazione La Pleiade di Castelnuovo di Porto
Referente: Raffaele
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto domenica 19 ottobre 2025
Descrizione evento: 
Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto domenica 19 ottobre 2025

 

Castelnuovo di Porto – Centro storico

 

Domenica 19 ottobre

ore 12:00 Apertura stand gastronomico

 

L'Associazione pur vigilando attentamente declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante la sagra a persone, animali e cose.

 

Informazioni:

www.facebook.com/groups/417820971633265/

 
