Descrizione evento:

Paliano in movimento!

Domenica 12 ottobre le vie e le piazze del nostro borgo si trasformano in una palestra a cielo aperto con lo Street Work Out!

Un’esperienza unica di fitness all’aperto, musica, energia e divertimento, per vivere insieme il centro storico in modo nuovo e coinvolgente.

info e prenotazioni ai numeri in locandina