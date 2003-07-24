STREET WORKOUT, Paliano FR, 12/10/2025 - Lazio in Festa
 

Dettagli evento:

ott 12 2025

STREET WORKOUT

Letture: ... - Gare-Sportive a Paliano - FR

dove: PALIANO
data: domenica 12 ottobre 2025, dalle 09:30 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Descrizione evento: 
Paliano in movimento!

Domenica 12 ottobre le vie e le piazze del nostro borgo si trasformano in una palestra a cielo aperto con lo Street Work Out!

Un’esperienza unica di fitness all’aperto, musica, energia e divertimento, per vivere insieme il centro storico in modo nuovo e coinvolgente.

info e prenotazioni ai numeri in locandina
Commenta e condividi attraverso Facebook!


