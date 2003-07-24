“Quando la banda passò” incontra Nicola Piovani: la musica come racconto di comunità, Acquapendente VT, 12/10/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 12 2025

“Quando la banda passò” incontra Nicola Piovani: la musica come racconto di comunità

Letture: ... - Spettacoli a Acquapendente - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Teatro Boni
data: domenica 12 ottobre 2025, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
“Quando la banda passò” incontra Nicola Piovani: la musica come racconto di comunità
Descrizione evento: 
Dopo le prime due restituzioni pubbliche di maggio a Villa Torlonia a Roma e di agosto a Trevinano (VT), Quando la banda passò - reading-concerto inedito che intreccia bande musicali e sonorità contemporanee, slam poetry e poesia - torna con un nuovo appuntamento e un ospite d’eccezione: Nicola Piovani, il 12 ottobre al Teatro Boni di Acquapendente (VT). È accompagnati dalle sue parole, dal dialogo con il grande compositore e premio Oscar, che il progetto inaugura la stagione autunnale, proseguendo quel percorso di memoria, musica e creazione che da mesi abita i borghi dell’Alta Tuscia.



Un filo sonoro e narrativo che, di tappa in tappa, continua a intrecciare voci, spartiti e storie: quelle delle bande popolari e delle comunità che le custodiscono, e quelle dei grandi maestri che, come Piovani, fanno della musica una lingua viva e condivisa.



Quando la banda passò attraversa le terre dell’Alta Tuscia restituendo suoni e parole a un territorio che si riscopre comunità attraverso l’arte. È un rito collettivo, un racconto in musica che unisce bande tradizionali, poesia orale e sonorità contemporanee, portando in scena il patrimonio immateriale delle marce di paese, della memoria contadina e dei linguaggi poetici di oggi. A cura di Oscar Pizzo e Paolo Dalla Sega, con la partecipazione di Oscar Pizzo, Massimo Sigillò Massara, Eleonora Fisco e Lorenzo Maragoni, Quando la banda passò nasce nell’ambito di Trevinano RI-Wind, progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica, finanziato dal Ministero della Cultura con i fondi PNRR “Attrattività dei borghi”.



Domenica 12 ottobre, alle ore 17.30, il viaggio di Quando la banda passò incontra così la voce e l’esperienza di Nicola Piovani, che apre anche la stagione 2025-2026 del Teatro Boni di Acquapendente, sotto la direzione artistica di Sandro Nardi.



Nel suo incontro con il pubblico, Piovani — premio Oscar per la colonna sonora di La vita è bella di Roberto Benigni — ripercorre la sua carriera e il suo rapporto con la musica, in un dialogo intimo e appassionato, dove la parola diventa racconto e la memoria diventa suono. Un’occasione per scoprire, tra aneddoti, riflessioni e suggestioni, il mondo creativo di un maestro capace di emozionare con le note e con le parole.



Nato a Roma nel 1946, con radici familiari a Corchiano, nel viterbese, Nicola Piovani ha firmato alcune delle pagine più riconoscibili della musica per il cinema, collaborando con registi come Federico Fellini, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, i fratelli Taviani, Giuseppe Tornatore, Bigas Luna, Éric-Emmanuel Schmitt. Quattro volte David di Donatello, quattro volte Nastro d’Argento, ha composto brani interpretati da Fiorella Mannoia, Peppe Servillo, Giorgia, Tosca, Noa, Gianni Morandi, e ha portato avanti un lungo percorso nella musica di scena per il teatro.



È proprio da questa radice comune – il teatro, la scena, la musica come racconto collettivo – che nasce il dialogo tra Piovani e Quando la banda passò, che continua a dare voce alle bande popolari dell’Alta Tuscia e ai poeti di Trevinano, alla loro capacità di custodire e reinventare la memoria.



12 ottobre, ore 17.30,



Teatro Boni, Piazza della Costituente 9 - Acquapendente (VT) - ingresso gratuito -
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Il dino park "world of dinosaurs"
“quando la banda passò”...
Un giorno tutto questo niente...
Street workout
30ª sagra delle sagne
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio