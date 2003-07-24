Il Dino Park "World of Dinosaurs", Genzano di Roma RM, 11/10/2025 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 11 2025
set 20 2026

Il Dino Park "World of Dinosaurs"

I dinosauri a grandezza reale a Genzano di Roma

Letture: ... - Manifestazioni a Genzano di Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Agriturismo Monte Due Torri
Via Montegiove Nuovo, 77
info periodo: tutto l'anno
data: da sabato 11 ottobre 2025, alle 10:00
a domenica 20 settembre 2026, alle 18:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Parcoscenico Italia
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Il Dino Park
Descrizione evento: 
La mostra itinerante a tema preistorico è arrivata a Genzano di Roma!



 



Oltre 50 esemplari hanno invaso la collina dell'Agriturismo Monte Due Torri trasformandola in un meraviglioso scenario giurassico abitato da gigantesche e strane creature.



Sono i dinosauri e gli altri animali preistorici del Dino Park World Of Dinosaurs, l'esposizione con riproduzioni a grandezza naturale. 



Dedicata ai bambini, famiglie, scolaresche e ai tantissimi appassionati, la mostra è l'occasione ideale per avvicinare i più piccoli al mondo dei dinosauri e trascorrere con la famiglia momenti spensierati immersi nel fascino del territorio dei Castelli Romani.



 



Si potranno ammirare ricostruzioni di dinosauri e altri animali preistorici nelle loro dimensioni originali e in ambientazione naturale all'aperto.



Tutte le riproduzioni esposte sono sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli. E' veramente ricca la selezione di dinosauri rappresentata e si potranno vedere così da vicino in tutta la loro grandezza e particolarità. 



 



Come un vero e proprio museo a cielo aperto, l'esposizione rappresenta un interessante approfondimento sul mondo di questi affascinanti giganti della preistoria, per un avvincente viaggio a ritroso nel tempo.



Gli esemplari, oltre a essere riprodotti in modo assolutamente realistico, sono accompagnati da dettagliate schede informative. 



 



La mostra, infatti, ha anche un'importante valenza didattico-educativa: suggestiva e scientifica, ma spiegata in maniera semplice, rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di specie che una volta dominavano il pianeta.



 



GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:





Aperto ogni sabato, domenica, festvi, ponti, vacanze di Nalale e di Pasqua, vacanze estive.

 



ORARI:



10:00 /18:00 orario autunnale, 



10:00/17:00 orario invernale, 



10:00/19:00 orario primavera-estate



(gli orari e giorni di apertura possono subire variazioni nel corso delle stagioni)









INFOLINE: 3520096892



WEB:  www.dino-park.it



 



Ingresso a pagamento.



Biglietti in vendita in loco senza necessità di prenotazione



 



Informazioni per gite d'istruzione, visite guidate e proposte didattiche scrivendo a dinoparkscuole@gmail.com



 



INDIRIZZO: Via Montegiove Nuovo 77,



00045 Genzano di Roma RM (presso Agriturismo Monte Due Torri)
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Il dino park "world of dinosaurs"
“quando la banda passò”...
Un giorno tutto questo niente...
Street workout
30ª sagra delle sagne
Approfondimenti
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Regolamenti Sulle Slot Machine e la...
Il quadro normativo italiano continuerà a evolversi con...
Paese natale del concetto di casinò, l'Italia è anche una delle prime nazioni europee a dare un...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Giocare al casinò in Italia: regole di...
Regole di gioco, abbigliamento appropriato, codice di...
Nel Belpaese, la tradizione del gioco vanta una storia pluricentenaria. Risale infatti al lontano...
Ultimi Redazionali
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Un connubio perfetto tra mare e alta...
Scopri una destinazione unica dove la buona cucina di chef...
Quando arriva il momento di scegliere la meta delle nostre vacanze, è sempre difficile...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio