Letture: ... - Manifestazioni a Genzano di Roma - RM
|dove:
|Agriturismo Monte Due Torri
Via Montegiove Nuovo, 77
|info periodo:
|tutto l'anno
|data:
|da sabato 11 ottobre 2025, alle 10:00
a domenica 20 settembre 2026, alle 18:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Parcoscenico Italia
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
La mostra itinerante a tema preistorico è arrivata a Genzano di Roma!
Oltre 50 esemplari hanno invaso la collina dell'Agriturismo Monte Due Torri trasformandola in un meraviglioso scenario giurassico abitato da gigantesche e strane creature.
Sono i dinosauri e gli altri animali preistorici del Dino Park World Of Dinosaurs, l'esposizione con riproduzioni a grandezza naturale.
Dedicata ai bambini, famiglie, scolaresche e ai tantissimi appassionati, la mostra è l'occasione ideale per avvicinare i più piccoli al mondo dei dinosauri e trascorrere con la famiglia momenti spensierati immersi nel fascino del territorio dei Castelli Romani.
Si potranno ammirare ricostruzioni di dinosauri e altri animali preistorici nelle loro dimensioni originali e in ambientazione naturale all'aperto.
Tutte le riproduzioni esposte sono sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli. E' veramente ricca la selezione di dinosauri rappresentata e si potranno vedere così da vicino in tutta la loro grandezza e particolarità.
Come un vero e proprio museo a cielo aperto, l'esposizione rappresenta un interessante approfondimento sul mondo di questi affascinanti giganti della preistoria, per un avvincente viaggio a ritroso nel tempo.
Gli esemplari, oltre a essere riprodotti in modo assolutamente realistico, sono accompagnati da dettagliate schede informative.
La mostra, infatti, ha anche un'importante valenza didattico-educativa: suggestiva e scientifica, ma spiegata in maniera semplice, rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di specie che una volta dominavano il pianeta.
GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:
Aperto ogni sabato, domenica, festvi, ponti, vacanze di Nalale e di Pasqua, vacanze estive.
ORARI:
10:00 /18:00 orario autunnale,
10:00/17:00 orario invernale,
10:00/19:00 orario primavera-estate
(gli orari e giorni di apertura possono subire variazioni nel corso delle stagioni)
INFOLINE: 3520096892
WEB: www.dino-park.it
Ingresso a pagamento.
Biglietti in vendita in loco senza necessità di prenotazione
Informazioni per gite d'istruzione, visite guidate e proposte didattiche scrivendo a dinoparkscuole@gmail.com
INDIRIZZO: Via Montegiove Nuovo 77,
00045 Genzano di Roma RM (presso Agriturismo Monte Due Torri)