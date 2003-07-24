Descrizione evento:

La mostra itinerante a tema preistorico è arrivata a Genzano di Roma!







Oltre 50 esemplari hanno invaso la collina dell'Agriturismo Monte Due Torri trasformandola in un meraviglioso scenario giurassico abitato da gigantesche e strane creature.



Sono i dinosauri e gli altri animali preistorici del Dino Park World Of Dinosaurs, l'esposizione con riproduzioni a grandezza naturale.



Dedicata ai bambini, famiglie, scolaresche e ai tantissimi appassionati, la mostra è l'occasione ideale per avvicinare i più piccoli al mondo dei dinosauri e trascorrere con la famiglia momenti spensierati immersi nel fascino del territorio dei Castelli Romani.







Si potranno ammirare ricostruzioni di dinosauri e altri animali preistorici nelle loro dimensioni originali e in ambientazione naturale all'aperto.



Tutte le riproduzioni esposte sono sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli. E' veramente ricca la selezione di dinosauri rappresentata e si potranno vedere così da vicino in tutta la loro grandezza e particolarità.







Come un vero e proprio museo a cielo aperto, l'esposizione rappresenta un interessante approfondimento sul mondo di questi affascinanti giganti della preistoria, per un avvincente viaggio a ritroso nel tempo.



Gli esemplari, oltre a essere riprodotti in modo assolutamente realistico, sono accompagnati da dettagliate schede informative.







La mostra, infatti, ha anche un'importante valenza didattico-educativa: suggestiva e scientifica, ma spiegata in maniera semplice, rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di specie che una volta dominavano il pianeta.







GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO:





Aperto ogni sabato, domenica, festvi, ponti, vacanze di Nalale e di Pasqua, vacanze estive.





ORARI:



10:00 /18:00 orario autunnale,



10:00/17:00 orario invernale,



10:00/19:00 orario primavera-estate



(gli orari e giorni di apertura possono subire variazioni nel corso delle stagioni)









INFOLINE: 3520096892



WEB: www.dino-park.it







Ingresso a pagamento.



Biglietti in vendita in loco senza necessità di prenotazione







Informazioni per gite d'istruzione, visite guidate e proposte didattiche scrivendo a dinoparkscuole@gmail.com







INDIRIZZO: Via Montegiove Nuovo 77,



00045 Genzano di Roma RM (presso Agriturismo Monte Due Torri)