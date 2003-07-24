Il tufo, l’argilla e la croce, Corchiano VT, 29/11/2025 - Lazio in Festa
 

nov 29 2025
nov 30 2025

Il tufo, l’argilla e la croce

Letture: ... - Convegni a Corchiano - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Corchiano Viterbo
data: da sabato 29 novembre 2025, alle 11:00
a domenica 30 novembre 2025, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Antica Fescennium
Referente: Alessandro
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3756488003
Descrizione evento: 
La Rete d’Imprese Corchiano Antica Fescenium presenta una due giorni di studi & trekking

culturale nei giorni sabato 29 e domenica 30 novembre nel borgo storico di Corchiano (VT)

La Rete d’Imprese Corchiano Antica Fescenium è lieta di annunciare l’evento culturale “Il

tufo, l’argilla e la croce. Corchiano dalla preistoria ai nostri giorni”, che si svolgerà a Corchiano

nei giorni 29 e 30 novembre. Si tratta di una due giorni di studi, escursioni guidate e convegni

scientifici attraverso cui sarà possibile esplorare le radici di questo antico borgo, raccontarne

la storia e (per la prima volta) presentare i risultati di un lavoro di ricerca riguardante la

ricostruzione della scomparsa Chiesa di San Valentino nel centro storico.
