Descrizione evento:

La Rete d’Imprese Corchiano Antica Fescenium presenta una due giorni di studi & trekking

culturale nei giorni sabato 29 e domenica 30 novembre nel borgo storico di Corchiano (VT)

La Rete d’Imprese Corchiano Antica Fescenium è lieta di annunciare l’evento culturale “Il

tufo, l’argilla e la croce. Corchiano dalla preistoria ai nostri giorni”, che si svolgerà a Corchiano

nei giorni 29 e 30 novembre. Si tratta di una due giorni di studi, escursioni guidate e convegni

scientifici attraverso cui sarà possibile esplorare le radici di questo antico borgo, raccontarne

la storia e (per la prima volta) presentare i risultati di un lavoro di ricerca riguardante la

ricostruzione della scomparsa Chiesa di San Valentino nel centro storico.